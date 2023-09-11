Okulların açılması nedeniyle İBB AKOM’da izleme komitesi kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nde, okulların açılması nedeniyle izleme komitesi kuruldu.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığınca AKOM’da kurulan izleme komitesiyle, alınan kararların daha hızlı uygulanması ve olumsuzluklara anında müdahale edilmesi sağlanıyor.

Okulların açıldığı ilk günün en az sorunla geçirilmesi için çaba sarf edildiğini ifade eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Sabah 06.00 itibarıyla AKOM’da ilgili kurum, kuruluş ve temsilcilerimizle görevdeyiz. Emniyet, jandarma, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm birimleri bir yandan, trafikle ilgili herkes sahadaki ekiplerinin koordine ederken diğer taraftan da birbirleriyle irtibat halinde İstanbul trafiğinin okulun ilk günü olabilen en az sorunla insanların yaşamına etki etmesi için çaba sarf ediyor." dedi.

Okul önlerinde yoğunluk olduğunu dile getiren Gökçe, otobüs ve metro ulaşımında çok sayıda ek sefer düzenlendiğini söyledi.