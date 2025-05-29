Okulların Kapanış Tarihi | 2025 Karne Günü

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 31 Mart 4 Nisan'da gerçekleşecek ara tatilin ardından yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine 2025 yaz tatili ne zaman sorusu oturdu. Öğrenciler ve veliler 2025 karne günü sonrasında yaz tatili için hazırlıklarına başlamışken okullar ne zaman kapanacak araştırması hız kazandı. Pek çok yurttaş 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününü ve okullar ne zaman kapanacak sorusunu araştırıyor. Peki 2025 yaz tatili ne zaman? İşte detaylar.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü başlıyor. Bu tarihte karnelerini alacak olan öğrenciler, yaz tatiline resmi olarak adım atacak. Yaz tatili süreci 14 Eylül 2025’e kadar devam edecek. Böylece öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek bir tatil dönemi geçirecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda ikinci dönem, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Aynı gün düzenlenecek karne töreni ile birlikte ilk ve ortaöğretim öğrencileri eğitim-öğretim yılını tamamlamış olacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen “okullar erken mi kapanacak?” sorusuna açıklık getirmişti. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada Tekin, okulların erken kapanmasının hukuki olarak mümkün olmadığını belirtmişti. 180 iş günü şartına dikkat çeken Bakan, mevcut eğitim yılı planlamasında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini vurguladı.

Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok.”

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise MEB’in açıklamasına göre 14 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler, yaz tatilinin ardından 14 Eylül sabahı yeniden ders başı yapacak. Tatilin son günü ise 11 Eylül 2025 Cuma günü olacak.

2025 KARNE GÜNÜ

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025 karne günü, açıklanan yıllık takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. Karne dağıtımının ardından öğrenciler için yaz tatili süreci resmen başlamış olacak.