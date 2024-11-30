Okulöncesinde Diyanet'e engel yok: 22 milyon TL yatırım

MEB’in talimatı doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, kreşlere yönelik belediyelere gönderdiği yazıya yönelik tartışma devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı dikkati çeken bir uygulamaya imza attı.

4-6 Yaş Kuran Kursları aracılığıyla okulöncesi eğitimde etkinliğini artıran başkanlık, milyonlarca lira harcayarak okulöncesi eğitim çağındaki çocuklar için kitap bastırdı.

OKUL ÖNCESİNE HİKÂYE KİTABI

Diyanet İşleri Başkanlığı, okulöncesine yönelik hikaye ve değerler eğitimi kitabı bastırmak için ihale açtı. İhale kapsamında set halinde toplam 5 bin kitap bastırılacağı belirtildi.

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi 14 Kasım’da imzalandı. İhalenin sonuç ilanına göre Diyanet, “Okul Öncesine Yönelik Hikâye ve Etkinliklerle Değerler Eğitimi” setinin basımı için 2 milyon 71 bin 750 TL’lik anlaşma yaptı.

MEB’in okulöncesi eğitimdeki zafiyetinden yararlandığı kaydedilen başkanlığın, çocuklara yönelik eğitim atağı bununla da sınırlı kalmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Okulöncesi eğitime alternatif model” olarak sunduğu 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursları için de iki yeni kitap bastırıldı. Başkanlığın, “4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğrenci Etkinlik Kitabı” ve “4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba” kitaplarının basımı için düzenlediği ihalenin sözleşmesinin 19 Kasım’da imzalandığı bildirildi.

CHP’li belediyelerin kreşlerine yönelik engellemeye ilişkin tartışmaları daha da alevlendirecek ihaleler kapsamında Diyanet, toplam 22 milyon 51 bin 750 TL’lik harcama

gerçekleştirdi.