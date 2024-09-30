Okulu çöp yığınına gömdünüz

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı kararın ardından okullarda oluşan çöp yığınları ve hijyen sorunu giderek büyüyor. Okullardaki hijyen eksikliğine, temizlik ile güvenlik personellerinin azlığına karşı veliler, öğrenciler ve eğitimciler isyanda.

Öğrenci Veli Derneği konuya ilişkin dün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan dernek başkanı Ömer Yılmaz, özetle şunları söyledi:

“Velilerin, öğretmenlerin okulları temizlediği, çöp yığını haline gelmiş okul görüntülerinin ortaya çıkmasıyla geçtiğimiz hafta okullardaki temizlik görevlisi ihtiyacının ancak yüzde 25’inin karşılanabildiği 30 bin temizlik görevlisinin daha alınacağı bakanlık tarafından açıklandı. Kamu okulu sayısı 60 bin 734. Bu yetersiz sayı ile sorunun çözümü mümkün değil. İşgücü uyum programı ile günlüğü 566 TL’ye haftanın üç günü güvencesiz, yani asgari ücretin yarısından da az bir ücretle, sadece kaza sigortası yapılarak gayri insani çalışma koşulları altında bir program ile bu sorunun çözülmeyeceği çok açık. Salgında, depremde olduğu gibi yoksulluğun, eşitsizliğin her geçen gün arttığı bir dönemde öğrenciler, veliler, öğretmenler, eğitim emekçileri temizlik sorununda da bu sorunla baş başa bırakıldı. Haliyle çocukların bu durumuna kayıtsız kalamayan veliler, öğretmenler okullarına sahip çıkarak kollarını sıvayıp temizlik yapmak zorunda bırakıldılar.

Kamu okulları da ticarileştirilmiş, paralı hale getirilmiş durumdadır. Temizlik emekçilerinin istihdamı da çok sayıda okulda velilerden toplanan paralarla çözülmeye çalışılıyor. Yoksul mahallelerdeki okullar da her alanda yaşadıkları eşitsizliği şimdi de temizlik, sağlık konusunda yaşıyor. Anayasa’da net olarak tanımlanan sosyal devlet ilkesinden, sosyal devletin sorumluluklarından ‘tasarruf’ gerekçeleri ile tek tek vazgeçiliyor. Her yeni güne eğitimde yeni bir ‘tasarruf tedbiri’ ile başlıyoruz. Tek çözüm yeterli sayıda ve kadrolu atamanın yapılmasıdır.”

∗∗∗

MÜDÜRLÜKTEN MESAJ!

Ankara Keçiören’de bulunan Barış Manço Ortaokulu okulun temizlenmesi için Keçören Belediyesince gönderilen temizlik ekipleri okula alınmadı. Okullara hafta sonu veli ve öğrenci hariç kimsenin alınmaması talimatının gittiğini açıklayan Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Melek Aşır, “Acilen okullara temizlik personeli görevlendirmeleri gerekiyor” diye isyan etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Okulun 2 katını temizledik. 1 katı pis kaldı. Herhalde kalanını okul müdürü temizleyecek. Kim ona müdahale etti bilmiyorum” dedi. Öte yandan Ankara Gazetecisi’nin haberine göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın okulları temizlemek istemesi üzerine müdürlere mesaj atarak “Temizlik talebinde bulunmayın” dedi.