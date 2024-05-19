Okulu kapatacaklar: Hani meslek liseleri memleket meselesiydi?

MEB’in İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, yerleşkede başka bir okul olduğu gerekçesiyle kapatmak istediği öğrenildi. Kapatılma kararına karşı çıkan öğrenciler, “Sayısız başarıya karşı alınabilecek en yanlış karar” dedi

Deniz GÜNGÖR

İktidarın, “meslek lisesi memleket meselesi” nidalarına karşı bir mesleki ve teknik anadolu lisesinin kapatılmak istendiği ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş’ta faaliyet gösteren ve 2019 yılında açılan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle kapatılmak isteniyor.

MEB ve İstanbul Teknik Üniversitesi protokolüyle kurulan lisenin kapatılma kararının gerekçesi ise okulun Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle aynı yerleşkeyi paylaşması olarak gösterildi. Kararda, “İki okulun aynı yerleşke içerisinde olması, toplam öğrenci sayıları, yönetici ve öğretmen görevlendirmesi gibi hususlar, yerindelik, performans, amaca uygunluk ve kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanımı gibi şartlar göz önünde tutulduğunda alan kapatma teklifi uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin çok sayıda ödüllü projeye imza attığını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri kademeli kapatma kararına tepkili.

‘SAYISIZ ÖDÜLÜMÜZ VAR’

Yeni dönem itibarıyla okula yeni öğrencilerin kaydının yapılmayacağına dikkat çeken Bilişim Bölümü’nden bir öğrenci, okulun binasının MEB eliyle tahsis edildiğini söyledi. Okulun 100’den fazla projesi olduğunu söyleyen öğrenci, 2019 yılından bu yana sayısız ödül aldıklarını, aynı zamanda Eğitimde Öncü Yenilikçi Fikirler Yarışması’nda projelerinin seçildiğini aktardı. Öğrenci, “Ülke içinde sayısız başarılarımız, yurtdışındaki yarışmalarda birinciliklerimiz var ancak bunlara karşı okulumuz kapatılmak isteniyor. Okulumuz ilk açıldığında 90 öğrenci vardı ve o dönemden üniversite yarışmalarında ödülümüz var.’’ dedi. Kapatılma kararına karşı mücadele edeceklerini belirten öğrenci, “Böyle öğrencilerin yetiştirilmesine ihtiyacımız olduğu, meslek liselerinin memleket meselesi olduğu dönemde böyle bir meslek lisesinin kapatılma kararı alınabilecek en yanlış kararlardan biridir” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BİR KARAR ALINDI

Kapatılma kararının hatalı ve yanlış bir karar olduğunu ifade eden bir veli, “Velilerle birlikte ortak bir açıklama metni hazırlayarak İlçe Milli Eğitim, İl Milli Eğitim ve gerekirse Bakanlığa kadar mücadele edeceğiz. Kapatılma kararı hatalı ve yanlış. Bu yanlışlığı göstermek için ise yapılmış olan projelerle, alınan ödüllerle bu kararın yanlışlığını göstereceğiz” dedi.

Velilerin talepleri şu şekilde:

• Okulun aşamalı şekilde kapatılmasına ilişkin kararın iptal edilmesi,

•Akılcı, birleştirici, birleştirici çözüm yolu,

• Okulun kapatılması gerekliyse, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin birleştirilmesi.