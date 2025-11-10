Okulu sarsan istismar ve uyuşturucu suçlaması

İstanbul Yeşilköy'de bulunan Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi ile ilgili uyuşturucu ve istismarın da içinde bulunduğu skandal iddialar yargıya taşındı.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun, Cumhuriyet'teki yazısında okulda rehber öğretmeni hakkında istismar suçlamaları olduğunu ve ayrıca öğrencilerin okulda uyuşturucu kullanımından şikayetçi olduğunu yazdı.

Terkoğlu’nun yazısında sorunlar şöyle sıralandı:

· Okulun tuvalet, lavabo, sınıfları temizlenmiyor.

· Çeşmelerden su akmıyor.

· Lavabolar sadece öğrencilerin sigara içmesi için kullanılıyor.

· Dersler boş geçiyor.

· Okuldaki disiplinsizlik öyle halde ki öğrenciler derste elektronik sigara içebiliyor.

· Öğrenciler öğretmen masasında bile cinsel yakınlaşmalar yaşıyor.

· Okula sürekli zorunlu bağış talep ediliyor.

· Bir öğretmen öğrencisi reşit olduktan sonra eşinden boşanıp öğrencisiyle evlendi.

· Okulun rehberlik öğretmeni danışan öğrencilerle müstehcen konuşmalar yapıyor.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYETÇİ

Dosyayla ilgilenen hukukçu eşliğinde üç öğrenciyle telekonferans yaptığını aktaran Terkoğlu öğrencilerin anlattıklarını şöyle sıraladı:

N.: Rehberliğe gittiğimde konu hep erkek arkadaşa geliyor. Neler yaşadığımızı malum cevabı alana kadar soruyor. Üç arkadaş dondurma yediğimiz sırada hangimizin daha iyi yaladığını karşılaştırdı. Bana fiziğimin güzel olduğunu, mankenlik ajansı olan arkadaşlarıyla görüşebileceğini söyledi.

B.: Telefon numaramı istedi, seneye reşit olduğunda beraber eğlenmeye gideriz dedi. Bir başka öğretmenin de cinsel içerikli videosu sosyal medyaya düştü. Öğrenciler birbirine yolluyordu.

Y.: Hep konuyu cinselliğe getiriyor. Odasının önünden etekle geçerken seni model yapsak etek satış patlaması yapar dedi.

N.: Okulda sabun yok. Peçete yok. Temizlik yok. Öğretmenler çoğunlukla ders anlatmıyor. Öğrenciler ders sırasında sigara içmeye çıkıyor. Öğretmenlerin bazıları öğrencilerden sigara istiyor.

B.: Derslerin yüzde 80’i boş geçiyordu. Kimi zaman erkenden eve yolluyorlardı.

L.: Hoca derse gelip yoklama alıp gidiyordu. Bağış yapıp devamsızlık silme olayı da var.

Y.: Okulda temizlik diye bir şey yok. Sınıflar pis. Çoğu ders boş geçiyor. Gelen öğretmen ders yapmıyor. Öğrenciler derse istediği gibi girip çıkabiliyor. Derste elektronik sigara içilebiliyor.

UYUŞTURUCU KULLANIMI

Terkoğlu yazının son bölümünde ise uyuşturucu kullanımından şikayetleri şöyle aktardı: “Okulun sosyal medyada bir sayfası var. Anlatılanların birçoğu oraya da düşmüş. Ancak ben özellikle uyuşturucu kısmını merak ettim. Zira öğrencilerin bazıları okuldaki uyuşturucu kullanımından şikâyet ediyordu. Hatta okulda “torbacı” lakaplı bir çocuk olduğundan, okulun etrafında satış yapıldığından bahsediliyordu. Üç öğrenci de okulun içinde içeni görmediklerini ancak uyuşturucu kullanımının okulda bilindiğini teyit etti.”