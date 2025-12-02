Okulumuza dokunma

Haber Merkezi

Bolu’da adrese dayalı öğrenci alan Anadolu liselerinin meslek liselerine dönüştürülmesine yönelik sürecin başlatıldığı iddiası kentte tepkileri büyüttü. Akademik lise kontenjanlarının yıllardır azaltıldığı Bolu’da, planın resmileşmesi halinde öğrencilerin akademik eğitime erişiminin ciddi biçimde kısıtlanacağı belirtilirken veliler, öğrenciler ve eğitimciler Canip Baysal Anadolu Lisesi önünde eylem yaptı. Eylemde konuşan Veli-Der Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “Oturdukları yerden okulu bir bina ya da akademik başarı zannedenlere buradan çocuklarımızın sesini hep birlikte yükseltiyoruz; gençliğime, hatırama, okuluma dokunma diye sesleniyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimiz, mezunlarımız, mahallelimiz burada okuluna ve çocukların eğitim hakkına sahip çıkıyoruz” dedi.

KAPATAMAZSINIZ

Yaratılan eşitsizliğin, derinleşen yoksulluğun ve geleceksizliğin yok sayılamayacağını vurgulayan Gezici, şöyle devam etti:

“Akademik başarıyı koşul kılıp bütün bunların sorumluluğunu öğrencilere, eğitim emekçilerine, velilere yıkamazsınız. Bu sebeple okul da kapatamazsınız. ” diye konuştu. “Ayrıca okulu sadece akademik başarıya indirgeyerek çocukların ruhsal, duygusal, psikolojik gelişiminin yok sayıldığını ibretle izliyoruz. Tüm bu yaklaşımlar pedagojik olmadığı halde veli ve öğrenci tercihlerine rağmen okullaşma politikasını sürdüremezsiniz. Bu taleplerin sermayenin talepleri olduğu ve çocukları ucuz iş gücü kılmanın yolları olduğunu biliyoruz. En güvenli okul, evine en yakın okuldur. Velilerimiz ve öğrencilerimiz bilerek ve isteyerek akademik eğitim tercih etmişlerdir okul kapatarak meslek lisesi dayatması ile yarattığınız geleceksizliği değiştiremezsiniz. Buradan hep birlikte okulumuza sahip çıktığımızı karar alıcılara bir kez daha hatırlatıyoruz. Okuluma ve eğitim hakkıma dokunamazsınız.”