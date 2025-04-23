Okulumuza, geleceğimize dokunma

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbe girişiminin ardından başlayan protestolar sürüyor. Yaratılmak istenen korku ve sindirme iklimine karşı öğrenciler kampüslerden ve sokaklardan ses yükseltmeye devam ediyor.

ALİ İSMAİL KAMPÜSLERDE

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, açtıkları "Ali İsmail Korkmaz üniversitedir" pankartıyla Hacettepe ve Ankara Üniversitesi’ndeki öğrencilere destek verdi. Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) pankartı kaldırmak istedi ancak öğrenciler izin vermedi.

LİSE BİAT ETMEZ

Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin zorunlu olarak tayin edilerek sürgün edilmesine yönelik tepki ve protestolar devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece’de Gazi Anadolu Lisesi mezunları ve öğrencileri okullarından 14 öğretmenin sürülmesi ve protestolara katılan bir öğrencinin bir öğretmen E.Ç. tarafından darp edilmesine protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Lise önüne yürümek isteyen mezunları, polis eylemin "kanunsuz ve yasak olduğunu" iddia ederek engelledi. Mezunların basın açıklaması yapmak üzere okul önüne geçişine de izin verilmezken mezunlar açıklamayı okulun çaprazında yapmak zorunda kaldı. Çoğunluğu yakın zamanda mezun olmuş gençlerden oluşan kitleyi, polis suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek tehdit etti. Mezunlar engellemelere rağmen basın açıklaması gerçekleştirdi. Öte yandan okul içerisinde de eylem düzenleyerek mezunlarla lise önünde buluşmak isteyen öğrenciler de engellendi. Öğrencilerin okul kapısı önüne gelişine izin verilmedi.

Gazi Anadolu Lisesi

Bostancı’da Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları, “Hocama, okuluma, geleceğime dokunma” diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, okul idaresine rağmen okul bahçesinde oturma eylemi düzenledi. Mezunlar ve öğrenciler, okul kadrosundan çıkarılan öğretmenlerinin adlarını okuyarak “Burada” diyerek bağırdı.

Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi

CHP’nin gençlik örgütlenmesi olan Rize Halk-Lis Başkanı Simge Uygur ve yönetimi, Rize CHP il başkanlığında basın açıklaması yaptı. Liseliler, “Bizler var oldukça bu ülkede her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı Türkiye’nin tüm gençleri ile omuz omuza mücadele edeceğiz” dedi.

DİRENİŞE DEVAM

Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin görevden uzaklaştırılmalarına karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Zonguldak İstasyon Caddesi’nden Madenci Anıtı’na doğru “Direne direne kazanacağız”, “Liseme dokunma öğretmenime dokunma”, “Yaşasın Öğrenci Dayanışması” sloganlarıyla yapılan yürüyüşe, Zonguldak Fen Lisesi ve Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi’nden öğrenciler ve mezunlar katıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri de liseli öğrencilere destek verdi.