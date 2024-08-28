Okulun istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Haber Merkezi

Pek çok kentte yaşanan sağanağı ardından caddeler adeta sel sularına teslim oldu. İstanbul’un Avrupa Yakası'nda dün sabah saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültüsüyle etkili oldu. Taksim'de sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, araçlar yolda kaldı.

Denizli’nin Çal ilçesinde inşaat halindeki meslek lisesinin istinat duvarı, yağışın ardından park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Molozların altında kalan araç kullanılamaz hale geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de şiddetli yağış sergide kurumaya bırakılan üzümler sele kapılarak sürüklendi. Suya kapılan araçlar da iş makineleriyle kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 10 ili sarı kodla uyardı. MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle: “Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak.”