Okulun temizliği veliden talep edildi

Yeni eğitim-öğretim yılı, okullardaki ciddi eksikliklerle başlıyor. Ülke genelinde birçok okul, teknik altyapıdan temizlik ve hijyen malzemelerine kadar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara ayırdığı bütçenin yetersizliği, milyonlarca öğrenci ve veliyi mağdur ediyor.

Bunun son örneği Hatay Antakya’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antakya’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu yönetimi, velileri okulda temizlik ve boya yapmaya çağırdı. Çağırma gerekçesi olarak da ödenek yetersizliği işaret edildi. Eğitimciler, kentteki birçok okulda temizlik işlerinin düzenli bir şekilde yapılmadığını kaydetti. Hatay Eğitim Sen Hukuk Sekreteri Nihat Abgöl, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlkokul ve ortaokullara ödenek gelmiyor. Okullar kendi yağında kavruluyor. Temizlik hizmeti de sunulmuyor. Senenin başında okullara topum yararına proje adı altında görevlendirme yapılıyor ancak daha temizlik için biri yönlendirilmedi. Bu sebeple okullar pislik içinde kalıyor. Kent şantiye alanı gibi olduğu için ekstra bir kirlilik var. Bu okulda da öğretmenler kurulu toplantısında müdür ‘temizlik için velileri teşvik edin’ diyor ve öğretmenler de bunu velilere iletmiş. Ortada bir dayatma yok ama okullarda bir temizlik görevlisi de yok. Gönüllülük var. Ya öğretmenler ya veliler temizliyor. Biz daha önce Milli Eğitim’e bu eksiği bildirdik ama dönüş yapılmadı. Bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Biz okullar açılmadan temizlik için görevlendirmelerin yapılmasını talep ediyoruz.”

***

ÖĞRETMENLER BİNAYI YIKADI

Anadolu’daki birçok okulun temizlik ve tadilat işlerinin öğretmenler tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bu duruma bir örnek ise Urfa’da yaşanmıştı. Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler, okulun temizliği için bir araya gelerek okul binasını yıkamıştı.