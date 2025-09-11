Okulun yolu mücadele dolu

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı, tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ile 70 bini aşkın okul ve 750 bini aşkın derslikte başladı. Taşımalı eğitimden, okul binası eksiğine, eğitimin protokoller eliyle tarikatlara devredilmesine, servislerdeki fiyatlardan özel okullarda yaşanan sorunlara kadar birçok problem kapıda.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerde de sorunlar büyüyor. Kayyum yönetimindeki Tunceli Belediyesi’nin "Okullarımız Yeni Döneme Hazır" açıklamasının aksine kentte birçok okulda sorun ve eksiklik yaşanıyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Dersim Şubesi tarafından hazırlanan rapora göre, kentteki sorunların yıllarca devam ettiği ve kronikleşmiş bir tablonun ortaya çıktığı vurgulandı.

Rapora göre, Nazımiye ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yalnızca tek bir memur görev yapıyor. Bu işleyiş, iş yükünün ağırlığına ve hizmetin aksamasına rağmen hâlâ çözülemedi. Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde ise okulların kendilerine ait binaları bulunmuyor.

DÜĞÜN SALONUNDA DERS

Nazımiye’de anaokulu hariç tüm eğitim kurumları aynı binada faaliyet yürütüyor. Pülümür’de lise öğrencileri belediyeye ait olan ve düğünlerin de yapıldığı kültür merkezi salonunda ders görürken, hafta sonları yapılan etkinliklerden sonra pazartesi günü derslikleri eğitim için hazırlamak zor oluyor. Ovacık’ta ise ortaokul uzun süredir ilkokul ile aynı binayı kullanıyor. Bu yıl itibarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin bulunduğu binaya taşınarak eğitim vermesi planlanıyor.

TEK LİSE KAPATILDI

Mazgirt ilçesinde bulunan tek lise, öğrenci sayısının azlığı gerekçe gösterilerek kapatıldı. İlçe genelinde bulunan beş ortaokuldan mezun olan pek çok öğrenci, artık kendi ilçelerinde lise eğitimine devam edemiyor ve Akpazar beldesindeki okula gitmek zorunda bırakılıyor. Ulaşım güçlükleri, ek maliyetler ve sosyal engeller, pek çok öğrencinin eğitimden kopmasına zemin hazırlıyor. Öğretmenler ise norm fazlası durumuna düşürülerek yıllardır görev yaptıkları okullardan uzaklaştırıldı.

Dersim Anadolu Lisesi kendi binası dışında farklı bir binada eğitim veriyor. Okula ait pansiyon ise kullanılamaz durumda ve iki yıldır herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmadı. Bu nedenle öğrenciler başka okulların pansiyonlarında kalmak zorunda bırakılıyor.

Dersim genelinde özel eğitim ve rehber öğretmen ihtiyacı ise yıllardır devam ediyor. Rapora göre, okullar ciddi ödenek sıkıntısı çekmekte, kimi dönemlerde en temel ihtiyaç olan temizlik malzemeleri dahi sağlanamıyor.

Eğitim Sen Dersim şubesinden İlhan Öner BirGün’e yaptığı açıklamada, “Eğitimin temel ilkeleriyle çelişen bu koşullar, öğrencilerde motivasyon kaybına yol açmakta; öğretmenlerin ise pedagojik verimliliğini düşürmektedir. Nihayet, bu durum çocukların en temel hakkı olan nitelikli eğitim hakkının açıkça ihlalidir” dedi.

∗∗∗

ÖĞRENCİLER KÖYDE KALDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ihale anlaşmazlığından kaynaklı servis sorunu nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamındaki 88 köyde öğrenciler okulama gidemiyor. Gürdere Köyü Muhtarı Seyfullah Koca, "Her sene yaşandığı gibi bu sene yine sıkıntı yaşıyoruz. Öğrencilerimizi okula gönderemedik. Geçen sene de aynı sorun yaşanmıştı ve bu yıl da tekrar ediyor. Anlaşmazlığın bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi. Öğrenciler ise okula gidemedikleri için derslerinden geri kaldıklarını belirtti.

∗∗∗

1900 ÖĞRETMEN AÇIĞI

Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, kentteki bin 900 öğretmen açığı olduğunu belirterek, bu açığın ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını söyledi. Tadilata alınıp tadilatı tamamlanmayan okulların olduğunu dile getiren Atabay, ihtiyaçtan fazla anaokulu olduğunu, birçok okulda temizlik personeli eksikliği olduğunu belirtti. Atabay, “Geçtiğimiz yıllardan bu yana iktidar; kadrolu, güvenceli personel ataması yapmıyor. Daha çok hizmet alımı yöntemi ile bu sorunları çözüyor” dedi.