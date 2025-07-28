Okuma salonları yaz tatilinde de hizmette

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 12 okuma salonu yaz tatilinde de hizmet vermeye devam ediyor. Merkez Kütüphane, Ada, Tarsus Ötüken, Tarsus Kleopatra, Hal Mahallesi, Halkkent, Güvenevler, Anamur, Gülnar, Neptün İpek Yılmaz, Bozyazı ve Adres Okuma Salonu ile Büyükşehir, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Okuma salonlarında öğrencilere ücretsiz internet erişimi ile çay-kahve ikramları da sağlanıyor. Özellikle sınav maratonuna hazırlanan gençler için ideal bir çalışma alanı olan okuma salonları, yaz tatilinde de verimli zaman geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı okuma salonlarında kütüphane hizmeti de sunuluyor. Yurttaşlar bu salonlarda hem kitap okuyabiliyor, hem de diledikleri kitapları 15 gün süreyle ödünç alabiliyor. Bu yönüyle okuma salonları yalnızca gençlerin değil, yetişkinlerin de sıkça tercih ettiği sosyal alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal, il genelindeki okuma salonlarından hem sınavlara hazırlanan hem de vaktini kitap okuyarak geçirmek isteyen vatandaşların yararlandığını anlatarak, “Yaz tatili döneminde de haftanın 7 günü sabah 7.00’den akşam 23.00’e kadar sessiz, temiz, güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet veriyoruz. Sadece Adres Okuma Salonu değil, ilimiz genelinde bulunan tüm okuma salonlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi.

Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu’na gelen üniversite öğrencisi Ümmü Güven, okuma salonundaki imkanların çok iyi olduğunu kaydederek, “Buradan pek çok öğrenci arkadaşım faydalanıyor. Sessiz bir çalışma ortamı var. Ayrıca geç saatlere kadar açık olması da bizim için avantaj. Vize ve final dönemlerimizde okuma salonumuzu kullanıyorduk. Yazın da bu hizmetin devam etmesi çok iyi” ifadelerini kullandı.

Güvenevler Okuma Salonu’nda yararlanan Emrecan Gençler, “Seneye sınava gireceğim. Buraya arkadaşlarımla çalışmaya geliyorum. Eve göre daha avantajlı. Hem daha sessiz bir ortam, hem arkadaşlarımla buluşuyorum, hem de daha disiplinli çalışıyorum” dedi.

Rutin olarak Adres Okuma Salonu’na geldiğini kaydeden Caner Aslan ise, “Burada fırsat eşitliği olduğunu vurgulamak isterim. Hem sınava hazırlanan öğrenciler için, hem de evinde sıkılan, kitap okumak isteyen veya araştırma yapmak isteyenler için çok faydalı bir yer. Yaz aylarında açık olması ve saat aralığının da geniş olmasıyla rahatlıkla kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.