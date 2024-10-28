Okumak için çalışmak zorunda bırakılıyoruz

Haber Merkezi

İstanbul’daki hukuk fakültesi öğrencileri, KYK burs ve kredi ücretlerinin enflasyonla paralel olmadığını belirterek, geçinmek için çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), 3 Eylül’de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. KYK’nin lisans öğrencilerine verdiği burs ve kredi miktarı ise 2 bin TL. Ocak ayında burs ve kredilere yapılacak zam oranı şimdiden kara kara düşündürürken, öğrenciler mevcut kredi ve burs ile geçinemiyor.

Konut krizi ve yüksek kira fiyatları ile gündemde olan İstanbul’da okuyan öğrenciler, ne barınıyor ne de geçiniyor. Kentteki hukuk fakültelerinde okuyan öğrenciler, yaşadıkları sorunları anlattı. MA’nın haberine göre Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Tîjda Peker, 3 senedir KYK yurtlarında kaldığını ifade etti. 9 kişiye bir tuvalet düştüğünü belirten Peker, KYK burslarının da yetmediğini belirtti. Peker, öğrencilerin yarı zamanlı çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Rodin Aydın, ise ev kiralarının yüksekliğine vurgu yaptı. Aydın 1+1 dairede 2 kişi kaldıklarını söyleyerek, aylık 18 bin lira kira verdiklerini kaydetti.