Okur da sanatçıdır

Bilge Su YILDIRIM

“Dışarıda aradığımız

mucizeleri içimizde taşıyoruz.

Afrika da, harikaları da içimizdedir.”

-Sir Thomas Browne

İstiklal Caddesi’ni koşar adım geçiyorum. İstikamet Yapı Kredi Kültür Sanat. ‘Yalnızca kitaplar üzerine kitap yazan yazar’ Alberto Manguel ile randevum var. Krem rengi bir fötr şapka ve dışarıya bir tür sıcak yakınlık yansıtan yuvarlak gözlükleriyle karşılıyor beni. Tanışıyoruz. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuduğumu söylüyorum, edebiyattan ‘okuma sanatına’, politikadan insan haklarına uzanan sohbetimiz başlıyor.

Bugünlerde derslerde neler işlediğimizi soruyor, “Haftaya John Milton’ın Yitirilen Cennet’inden sınavım var” diyorum. Biliyorum ki bir kanal buldum.

“Okumayı da bir sanat olarak tanımlıyorsunuz” diyerek başlıyorum, “Bence bu çok ince bir yaklaşım. Çünkü genelde okumak bir sanat türü olarak değerlendirilmez, bilirsiniz, okurun sadece okumakla ortaya bir sanat üretimi koymadığı söylenir…”

OKUR ARKEOLOG GİBİDİR

Sadelikle açıklıyor: “Örneğin sen Yitirilen Cennet’i okuyorsun. Ancak bu okumayı Milton’ın bir çağdaşı gibi gerçekleştirmiyorsun. Günümüzden bir okuyucunun o dönemki din savaşlarına ve dünyanın durumu hakkında sahip olabileceği tüm bilgilerin ışığında okuyorsun. Yani, Yitirilen Cennet’i 21’inci yüzyılın perspektifiyle okuyorsun ve bunu metne de taşıyorsun. Şiirdeki kelimeler değişmiyor, ama sen, zorunlu olarak, metin üzerine yeni bir okuma gerçekleştiriyorsun. Zira İngiliz Reformasyonu’nu biliyorsun, Milton’dan sonra İngiltere tarihinde neler olduğunu biliyorsun, Blake’in Milton yorumunu… Otoriteye karşı isyan etmeyi, Milton’ın bilemeyeceği bir şekilde tanıyorsun mesela. Dolayısıyla, gerçekleştirdiğin okumayla, bir okuyucu olarak, yeni bir kitap da sen yaratıyorsun. Ve bunu yapabilmek için de bir sanatçının sahip olduğu kabiliyetlerin olması gerekiyor.”

“Tam burada” diyorum, “Bir okurun bir arkeolog gibi çalışması gerektiğini söylüyorsunuz. ‘Yazarın bilinç düzeyinde farkında olmadığı şeyleri de okuyucunun bulup çıkarması gerekir.’ Ama aynı zamanda, teknik olarak, metinde olmayan bir şeyi de metne ekleyemezsiniz…”

“Ama yazarın metinde ne vermek istediğini nereden bilebilirsin ki” diye karşılık veriyor, “işte tam da bunu sormak istiyorum, aradaki ince çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz?”

“Bak” diyor, “bilemezsin.” “Milton’a ‘Bay Milton, Yitirilen Cennet’i yazma fikrini nereden edindiniz’ diyebilseydin sana Hristiyanlığın Protestan yorumuyla bazı dini inanç terimlerine dayanan cevaplar verirdi. Ancak bu, Milton’ın bir yazar olarak değil, bir okuyucu olarak metne yüklediği bir şey olur. Aslında yazara neyi kastettiğini, niyetini sorduğunuzda ondan bir şey icat etmesini istiyorsun…”

CEVAPLAR KÜTÜPHANEMDE

Yitirilen Cennet’in sohbetin gövdesini şekillendirmesinden mutluyum. Bir sonraki sorum kendisinin okumak ile kurduğu ilişki üzerine. İsviçreli Edebiyat Eleştirmeni Sieglinde Geisel ile gerçekleştirdikleri söyleşide Manguel, şöyle diyor: “Benim için gerçeklik, çoğunlukla bir kitabın sayfalarıdır.”

İsrail’de Arjantin Büyükelçiliği yapan babası yüzünden iki ebeveyninin de oldukça yoğun olduğunu bu yüzden hayatının ilk yedi yılında tüm vaktini anadili Almanca olan Çek bakıcısı Ellin ile geçirdiğini anlatıyor Manguel: “Her çocuk gibi dünyayı keşfetmek istiyorsunuz, arkadaşlık, aşk, macera nedir öğrenmek… Tüm bunları kitaplarla öğrendim. O gün bugündür ne zaman bir şey yaşasam ya da bir şey üstüne düşünsem kitaplar aklıma gelir. Yani mesela diyebilirim ki, Alice Harikalar Diyarında gibi, benim için her amaca hizmet eden kitaplar var ve bana ister kişisel ister politik bir soru sor, cevabını Alice’te bulabilirim. Kütüphanemde kafamdaki soru neyse onun hakkında konuşabileceğim sözcükleri bulabileceğimi biliyorum.”

Benim için kitaplar dünyaya açılan pencereler. Kitaplar gerçekliği yüzüme çarpar. Jane Eyre’i karakterle empati kurmadan, sömürülen ve bu dünyada hayatta kalmak için çabalayan genç bir kadının nasıl bir yol izlediğini görmeden okuyamam. Karakter elbette gerçek değil, ama Jane, benim için, bu dünyada başka Jane Eyre’ler bulabildiğim için gerçek.

Aslında ne olursa olsun her seferinde edebiyatın içinde bir cevap buluyorum. Katliamlar ve soykırımlar dünyasındayız. Her zaman savaşan iki taraf vardır ancak kimse gerçek adalet için savaştığını iddia edemez. Peki, çatışmaya çözümü nerede bulursunuz? İlyada’nın sonunda Hektor, Aşil’in arkadaşı ve sevgilisi Patroklos’u öldürdü, Aşil de Hektor’u. ‘Seni öldüreceğim çünkü arkadaşımı öldürdün.’ Bu sonsuza kadar devam edebilir. Ancak Homeros, edebiyat literatüründe bildiğim en dokunaklı sahnelerden birini verdi. Yaşlı kral Priam, Aşil’e, oğlunun katiline, gidip oğlunun cesedi için yalvarmak zorundaydı. Sanki Hamas’ın lideri, Netanyahu ile konuşuyormuş gibi... Peki ne oldu? Aşil, en yakın arkadaşının katili olan adamın babası, düşmanıyla karşılaştı. Ve birden bu yaşlı adamın bedeninde, uzakta olduğu için göremediği babasını gördü. Ve ağlamaya başladı. Priam ise Aşil’de, oğlunun katilinde, genç oğlunun imgesini gördü ve o da ağlamaya başladı. Böylece iki adam da kucaklaşarak ağlaştı. Aslında insanlığın haline ağladılar. Neden düşman oldukları sorusu uzaklaştı… İşte bu an edebiyatın size ‘Bu gerçekleşebilir, yapılabilir’ dediği andır. Bunun yapılamayacağını tabii ki biliyorsun ama bu okuyucuya biraz da olsun umut veriyor.”

Yapı Kredi Kültür Sanat, Galatasaray Meydanı’nın bitişiğinde, söyleşi öncesi binaya girmeden uzun uzun polis ablukasıyla çevrili meydana, demir barikatlara bakıyorum. İşte söyleşinin burasında ansızın başlıyorum Cumartesi Anneleri’nden bahsetmeye. 30 yıl, evladının kemiklerini aramak, buna bile müsaade edilmemesi, İstanbul’un göbeğinde yasaklı bir meydan… Bunların beni ne kadar öfkelendirdiğinden bahsediyorum birden. “Öfkelenmen çok iyi” diyor, “Hissettiklerini saymaya öfke ile başladın, sonra bunun üzerine düşüneceksin ve totaliter güce karşı koymak için yeni yollar bulacaksın…”

OKUMAK AŞIK OLMAKTIR

Vaktimiz daraldı, üstüne konuşmak istediğim bir şey daha var. Kitap okumayı sürekli ‘aşık olmak’ metaforuyla açıklıyor. Şöyle yanıtlıyor: “Borges bana okumanın da, tıpkı sevmek fiili gibi, emir kipiyle çekimlenemeyeceğini öğretti. Nasıl ki sevmek zorundasın diyemiyorum, okumak zorundasın da diyemem. Böyle yürümez.”

Gözlerim parlaya parlaya dinlediğim bu sohbetin sonlanacak olmasına üzülüyorum. Konuştuklarımızı aldım, heybeme koydum. Şimdi veda vakti. O halde, kitaplarda görüşmek üzere.