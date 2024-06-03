Okurlarımız bize güç katıyor

Mersin’de ‘BirGün’lük Festival’ düzenlendi. BirGün Ankara temsilcisi Gökdemir ‘‘Baskının derinleştiği dönemde halkın haber alma hakkını sağlamanın tarihi bir önemi var. Bunun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.

Haber Merkezi

Gelenekselleşen BirGün okur buluşması bu yıl Mersin Mezitli’deki Kuyuluk Piknik alanında dün gerçekleşti. Söyleşi, atölye ve çok sayıda etkinliğin yapıldığı buluşmaya BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir ve Adli Tıp Uzmanı, BirGün çizeri Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yanı sıra Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da katıldı.

BirGün Okur İnisiyatifi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte, BirGün Ankara Temsilcisi Gökdemir, 20. yaşını kutlayan BirGün’ü 20 manşet ile anlattı.

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ve çizerimiz Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün katılımıyla geleneksel okur buluşması dün yapıldı.

YOLA DEVAM

Gökdemir, burada yaptığı konuşmada BirGün’ün kuruluş günlerini ve yoğun baskılara rağmen var olma azmini dile getirdi. “Bugün burada ‘Patronsuz ama sahipsiz değil’ dediğimiz okurları var” diyen Gökdemir, “Baskının daha da derinleştiği bir dönemde halkın haber alma hakkını sağlamanın tarihi bir önemi var. Bunun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz, bu yolculukta okurlarımız bize güç katıyor" diye konuştu. Etkinlikte Prof. Dr. Dokgöz de söyleşi ve imza etkinliği yaptı. Festival, Kibrit Kutusu adlı grubun konseriyle sona erdi.