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Okurlarımıza çağrı: BirGün arşivinizi bize ulaştırın

Gazetemizin 20 yıllık hikayesi belgesel oluyor. Okurlarımızdan belgeselde kullanılmak üzere ellerindeki her türlü BirGün envanterini belgesel@birgun.net adresine mail atmasını rica ediyoruz.

Medya
  • 02.08.2024 16:42
  • Giriş: 02.08.2024 16:42
  • Güncelleme: 02.08.2024 16:45
Okurlarımıza çağrı: BirGün arşivinizi bize ulaştırın
birgun.net

Kişisel BirGün arşivinize talibiz.

Gazetemizin 20 yıllık hikayesini anlatmak için yola çıkıyoruz.

Arşivinizde bulunan BirGün’e dair her türlü envanteri hazırlayacağımız belgeselde yer alması için bize ulaştırmanızı bekliyoruz.

Elinizdeki arşivi belgesel@birgun.net adresine mail göndererek bize ulaştırabilirsiniz.

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