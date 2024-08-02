Okurlarımıza çağrı: BirGün arşivinizi bize ulaştırın

Gazetemizin 20 yıllık hikayesi belgesel oluyor. Okurlarımızdan belgeselde kullanılmak üzere ellerindeki her türlü BirGün envanterini belgesel@birgun.net adresine mail atmasını rica ediyoruz.

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