Okurlarımıza çağrı: BirGün arşivinizi bize ulaştırın
Gazetemizin 20 yıllık hikayesi belgesel oluyor. Okurlarımızdan belgeselde kullanılmak üzere ellerindeki her türlü BirGün envanterini belgesel@birgun.net adresine mail atmasını rica ediyoruz.
Kişisel BirGün arşivinize talibiz.
Gazetemizin 20 yıllık hikayesini anlatmak için yola çıkıyoruz.
Arşivinizde bulunan BirGün’e dair her türlü envanteri hazırlayacağımız belgeselde yer alması için bize ulaştırmanızı bekliyoruz.
Elinizdeki arşivi belgesel@birgun.net adresine mail göndererek bize ulaştırabilirsiniz.