Olaf Scholz: Elektrikli araç şarj istasyonu sayısını hızla artıracağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’da kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısını yeni bir düzenleme ile hızlıca artıracaklarını bildirdi.

Scholz, Almanya’nın Münih kentindeki Münih Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2023) fuarının resmi açılışını yaptı.

Şansölye Scholz, Almanya’da elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının sayısının artırılması için destek sözü vererek, "Önümüzdeki haftalarda, tüm petrol istasyonlarının yüzde 80'inin işletmecilerini elektrikli otomobiller için en az 150 kilowatt'lık hızlı şarj seçenekleri sunmasını gerektirecek bir yasayı çıkaran Avrupa'daki ilk ülke olacağız." dedi.

Bunun da elektrikli araçlar için menzil endişesini geçmişte bırakacağına işaret eden Scholz, Alman Kalkınma Bankası'nın da (KfW) sonbaharda güneş enerjisi sistemleri ve enerji depolama sistemleriyle birlikte özel şarj istasyonlarının kurulumunu teşvik edecek bir program başlatacağını bildirdi.