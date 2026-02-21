Olaf Scholz'un sekreterinin adı Epstein belgelerinde

Almanya'nın eski Başbakanı Olaf Scholz'un sekreterliğini yapan Philippa Sigl-Glöckner'in, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde adının geçtiği ortaya çıktı.

Kamuoyuyla paylaşılan Epstein soruşturmasına ait belgelerde, Almanya'nın eski Başbakanı Scholz'un, Maliye Bakanıyken özel sekreterlik görevini yapan Sigl-Glöckner'in adı geçiyor.

Epstein'a kim tarafından gönderildiği sansürlenen bir mesajda, "Ayrıca, benim harika genç çalışanlarımdan biri hatırlarsın. Philippa, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisansını bitirdi ve süper elit Alman gizli servisinde işe başladı ve para akışını takip etmek için Maliye Bakanlığı'na atandı" ifadeleri kullanıldı.

EPSTEİN'A MESAJ İLETİLDİĞİ BELİRLENDİ

Bir diğer belgede ise Sigl-Glöckner'in, Afrika'da yürüttüğü çalışmalar sırasında bölge ülkelerindeki telekomünikasyon sistemlerine ilişkin bilgi içeren bir mesajının Epstein'a iletildiği görülüyor.

Avrupa Makro Politika Ağı (EMPN) Başkanı olan Sigl-Glöckner, Mayıs 2019 ila Kasım 2020'de dönemin Maliye Bakanı Scholz'un özel sekreterliğini yaptı.

Scholz, 2021-2025 yılları arasında Almanya başbakanlığı görevini üstlenmişti.