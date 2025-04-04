Olağanüstü dönemde olağanüstü kurultay

CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek. CHP lideri Özgür Özel’in tek aday olması beklenen kurultayın ismi, “İrade Milletindir” olacak. CHP, kurultayın tamamlanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik yargı mücadelesi ve İmamoğlu’nun kampanya sürecine ağırlık verecek. CHP’liler 6 Nisan sonrasında iktidara karşı mücadeleyi, daha da hızlandırmayı planlıyor.

BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP yöneticilerine göre, "6 Nisan İrade Milletindir Kurultay"ı, “Kasım 2023’teki kurultaya yönelik lekeleme girişimlerine” son verilmesi hedefleniyor. Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda “CHP’ye kayyum atanma riski”nin de bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

“BİRKAÇ MECZUP CHP’Lİ…”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kurultay iptali ve kayyum tartışmalarının hiçbir somut delil olmadan ortaya atıldığını söyledi. Tartışmaların altında yalnızca, “Saray yargısı” olmadığını ve “Birkaç meczup CHP’linin” de asılsız iddialar ile iktidarın değirmenine su taşıdığını kaydeden Emir, “Bu isimler üzerinden yürütülen haksız bir tehdit ile karşı karşıya kaldık” yorumunu yaptı. Emir, “Delegelerin 6 Nisan’daki iradesi, kendilerine atılan iftiraya karşı cevapları olacak” diye konuştu.

CHP’li Emir, Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı 19 Mart’ta başlayan mücadelenin, 6 Nisan’dan sonra daha da artacağını ifade etti. Bu kapsamda her hafta İstanbul’un bir ilçesinde ve Türkiye genelinde mitingler gerçekleştirileceğini anlatan Emir, “Mücadelemiz halkla birlikte büyüyerek ve çeşitlenerek devam edecek” ifadesini kullandı.

“PARTİ İÇİ TAM KONSOLİDASYON”

Kurultaya yönelik iftiraların CHP’yi kayyum tehdidi ile karşı karşıya bıraktığını belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şunları söyledi:

“Olağanüstü kurultay, CHP’nin kurumsal kimliğine topyekun saldırının yapıldığı bir döneme denk geldi. Demokrasiye ve CHP'ye yönelmiş saldırılar, parti içi konsolidasyonun tam olarak sağlanması ile püskürtülecektir. Siyasetçi, zaman ve mekandan bağımsız değildir. Dolayısıyla olağanüstü kurultayın, bu gereklere uygun bir biçimde yürütülmesinde yarar olacağını görüyorum. Parti Meclisinin mutlaka çarşaf liste belirleneceğini düşünüyorum.”

∗∗∗

DEMOKRASİDEN NASİBİNİ ALMAYANLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kurultay sürecine değinen Özel, "Misafir alınmayacağı gibi birçok saçma sapan iddia var. Salon 1800 kişilik, delegemiz 1300 kişi. Salonun hemen yanında aynı şekilde bu sürecin sağlıkla izlenebileceği geniş birkaç salonumuz daha var. Herkesin erişimine açık. PM adaylığı için hiçbir erişim engeli yok. Tek bir gündem maddesi var o da seçim. Bir aday varsa bir konuşma var. Birden çok aday varsa birden çok konuşma var. 81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız. Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır” dedi.

Ülkedeki yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özel, şöyle konuştu: “Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz. Cunta başkanları demokrasiden nasibini alamamışlardır. Gezi davasına neden döndükleri belli oldu. O günün hesabını sormak için değil bugüne korku salmak için bu soruşturmalar yapıldı. Bütün yargılama, bütün sorgulamalar TRT'den canlı yayınlansın. Ekrem başkana soruları sorun, cevapları milletimiz duysun.

BÜTÜN TÜRKİYE SAYENİZDE DUYDU

Dün bir anda gençlerin boykot kararına biz de destek verince sokağa çıkmayanlar, bir fotoğrafçı bir kameraman alışverişe çıktı. Bir dükkan, alışverişe çıktılar. Açıklama yapma yarışına girdiler. O boykotu herkese duyurttum ya size. Sen niye gittin oraya bakan, niye gittin? Seni oraya 301 arkadaşına sahip çıkan o gençler götürdü. Onlar yaptı, ben de destekledim. Aldın eline sepeti gittin oraya iletişim kampanyası yapmaya. Bütün Türkiye sayenizde duydu. İletişim fukaralar… Her şeyi bir kişi söylüyor, bunlar yapıyor. Boykotu bilmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. Çok mutluyuz. ”