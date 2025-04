Olağanüstü Kurultay bugün

Haber Merkezi

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak. Saat 10.00'da başlayacak Kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Mart'ta Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrı üzerine düzenleniyor. Özel, CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı'na yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından partiye kayyum atanması ihtimalini engellemek için bu kararı aldığını açıklamış, yeniden Genel Başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Genel Başkan adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı. CHP'nin Tüzüğü'ne göre, genel başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imza vermesi gerekiyor. Bin 323 delegenin oy kullanacağı Kurultayda Genel Başkan adayı olmak için 67 delegenin imzası gerekiyor.

ÇARŞAF LİSTE

ANKA’nın edindiği bilgilere göre, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek. Kurultay'da partinin yönetim organları olan PM'nin 60, YDK'nın 15 üyesi için de seçim yapılacak. PM ve YDK üye seçimleri "çarşaf liste" usulüyle yapılacak ancak Genel Başkan Özel, bir anahtar liste çıkaracak. Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor. Kulislerde değişikliğin 8 ila 10 üye ile sınırlı kalabileceği, bazı PM ve MYK üyelerine ise başka görevler önerileceği konuşuluyor. Özel'in kurultayda yapacağı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla gelişen süreç ve bundan sonrası için ''birlik ve beraberlik'' mesajı vermesi bekleniyor.

ANKARA MİTİNGİ

Özel'in çağrısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde saat 16.00'da ''Ankara Mitingi'' yapılacak. Ayrıca vatandaşlar, kurultayı salon dışına kurulacak dev ekranlardan da takip edebilecek. Özel, Olağünüstü Kurultay için kendisinden önce görev yapan Genel Başkanlar, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefonla görüşerek kurultaya davet etti.

İMAMOĞLU’NDAN MEKTUP

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesinde delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunda kararlılık mesajı vererek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı.

DENGE LİSTESİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kurultayda “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkaracaklarını açıkladı. Salıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, "’Denge’ diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi’ne destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER PM ADAYI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Parti Meclisi (PM) için aday olduğunu açıkladı. X hesabından açıklama yapan Soyer, "30 yıldan fazladır emek verdiğim CHP için her zaman nasıl çalıştıysam, Parti Meclisinde de canla, başla, aşkla çalışacağım" dedi.