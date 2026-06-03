Olağanüstü kurultay çağrısını imzalamayan Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: Kılıçdaroğlu iktidarın değirmenine su taşıyan birisi değil

111 CHP'li milletvekilinin imzaladığı olağanüstü kurultay çağrısını imzalamayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı katıldığı televizyon programında gündeme dair konuştu. Salıcı "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hain, işbirlikçi, iktidarın değirmenine su taşıyan bir kişi olduğu kanaatinde değilim" dedi.

Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Salıcı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hain, işbirlikçi, iktidarın değirmenine su taşıyan bir kişi olduğu kanaatinde değilim. Kemal Kılıçdaroğlu onurlu bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Ona dair atılan sloganlar yanlıştır. Özgür Özel'in de bilerek, isteyerek partiye kötülük yapacak birisi olmadığını biliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir iktidar var. Bu iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyiliğini ister mi? İstemez. Mümkünse bölmek ister, çift başlılık olsun ister, kardeş kavgası olsun ister.

Önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in ihracını beklemem. Kemal Bey'in böyle bir şeye izin vereceğini zannetmiyorum. İhraç yoluyla böyle bir şey olacağı kanaatinde değilim.

Mücadele devam etmiyor ise, bölünüyor ise, bölünme tartışmaları bir yerlerde konuşulmaya başlandı ise ben bunun karşısında dururum. Tarafımı da çok açık bir şekilde koyarım. Gelişmelerin çok hızlı olduğu zamanlar, tartışmanın çok kutuplaştığı zamanlar... Onun için ben bu tür zamanlarda yazmayı tercih ediyorum. İz bırakmayı tercih ediyorum. Bizim bugün içinde bulunduğumuz durum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çift başlılık durumu açıkça. Ben bundan büyük bir mutsuzluk duyuyorum. Çok mutsuzum bundan dolayı. İçim acıyor.

Ben kurultayın toplanması gerektiğini ilk söyleyenlerden birisiyim. Hâlâ o noktadayım. Ben o metne imza atmayı değil, kendim ayrıca bir açıklama yapmayı daha doğru buldum. Benim bir tarafım var. Benim tarafım Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafı. Biz kişileri tartışıyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik bütünlük içinde kalması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesini devam ettirmesi sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmen için değil, tüm muhalif kesimler için çok çok daha kıymetli.”