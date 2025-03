Olağanüstü kurultaya giden CHP: "Hodri meydan"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

CHP yönetimi, karar sonrası ilk değerlendirmelerini, CHP Genel Merkezi’nde bulunan gazetecilere yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AMAÇ SALDIRILARIN ÖNÜNÜ KESMEK

Kurultay kararına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çiftci, kurultaya yönelik hukuki olmayan iddialarla savcılıklara başvurulduğunu belirtti. Olağanüstü kongre kararını, "Hodri meydan" olarak nitelendiren Çiftci, "Karar ile partimize içeriden ve dışarıdan gelecek saldırıların önünü kestik" diye konuştu.

Kurultay'ın 6 Nisan'da, şaibe iddiaları atılan 38'inci Olağan Kurultay'daki delegeler ile gideceğini vurgulayan Çiftci, "Şaibe iddialarının önünü de böylelikle keseceğiz. Kendimize ve delegelerimize güveniyoruz" dedi. Kurultayın herkese açık olacağını kaydeden Çiftci, sürecin denetlenebilecek bir şeffaflıkla yürütüleceğini dile getirdi.

ÖN SEÇİM

Partinin içeriden ve dışarıdan saldırı altında olduğunu kaydeden Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, 23 Mart’ta sandığı koymamız istemiyor. Valiliklerin kararları, mitinglerin yasaklanmaya çalışılması bize gösterdi ki İmamoğlu'ndan ve CHP’den korkan bir iktidar var karşımızda. Bugün Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurumuzu yaptık. Saldırılara karşı ön alacak, kurultayımızı tamamlayacağız.

Bütün riskleri görüyor ve risklerin önünü kapatıyoruz. Ön seçimden de asla geri adım atmayacağız. O sandıklar kurulacak.

"KÖTÜCÜL AKIL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise 6 Nisan'da tüm tartışmaların son bulacağını savundu. İktidarın hukuku, siyasi ikbal uğruna ayaklar altına aldığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinde, hiçbir mağdur edenin siyasi iktidarının uzun olmadığını gördük. Kötücül aklı devlet aklının önüne alanları hiç iyi almıyoruz.

Olağanüstü kurultay kararına rağmen kayyum atayamazlar diyemiyoruz. Çünkü yapamazlar denilen her şeyi yaptılar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik gizlilik kararı olan dosya, iktidara yakın medya ve sosyal medyadan dolaşıma sokuldu. Bunun olabildiği bir Türkiye’de her şey her an olabilir. Ama 6 Nisan'da, tüm iddialara en güçlü ve net cevabı vereceğiz."

BAŞKA ADAY ÇIKACAK MI?

CHP kurmayları, “Özgür Özel’in dışında başka aday çıkar mı?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

“Tüzüğümüzdeki şartları karşılayan herkes elbette aday olabilir. Bu kısımda da hodri meydan diyoruz. Olağanüstü Kurultay’dan daha güçlü çıkacak, iktidarın oyunlarını bozacağız.”