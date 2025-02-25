‘Olan emekçiye oluyor’

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024’te izinsiz tadilat sırasında meydana gelen ve 29 emekçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 7’nci duruşması dün görüldü. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık katıldı. Olaya dair ikinci kez hazırlanan bilirkişi raporu ise ek süre talep edilerek mahkemeye sunulmadı. Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederken bir sonraki duruşma 7 Nisan’a ertelendi.

Yangında yaşamını yitiren Gökay Tevlek’in babası Yüksel Tevlek, “Oğlum işletmede 10 yıldır çalışıyordu, henüz 47 yaşındaydı. Orada her sene bu tadilat olurdu, yangının yaşandığı gün de çağırdılar. Bir tane oğlumu kaybettim. Ne olursa bizim gibi gariplere oluyor.”

AYRI SUÇLARDAN YARGILANMALILAR

Tevlek ailesinin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, dava sürecinin yavaş ilerlediğini, bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmaması nedeniyle de davada ilerleme kaydedilemediğini vurguladı. Müezzinoğlu “Özellikle Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesindeki kişiler hakkında hâlâ bir tutuklama kararı uygulanmadı. Sanık vekilleri olayı yangında vefat etmiş eden bir kişinin üzerine yıkmaya çalışıyor. Ama burada üç suç tipi var; taksir, olası kast ve ihmal suretiyle kasten öldürme… Ve bunlar tüm sanıklara uygulanmak zorunda” dedi.

Müezzinoğlu, bilirkişi raporunun ardından dosyada sanık olarak yargılanması gereken ve tutuksuz yargılanan isimler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve ardından ana dosyayla birleştirilmesini talep edeceklerini söyledi.

Müezzinoğlu şunları söyledi: “Kulüp sayısız silahlı yaralama, ölümlü olaya karışmış bir yer. Buna karşın sadece şirket isimleri değiştirilip sahibi aynı kalmak suretiyle faaliyet göstermesine rağmen gerek İçişleri Bakanlığı gerek İstanbul Valiliği gerekse Beşiktaş Belediyesi kulübün çalışmasına izin vererek suça ortak olmuşlardır.”