Olan kiracıya olacak

Zaten uygulanmayan kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde. Ev sahiplerinin ödediği kira gelir vergisinin artırılması da planlanıyor. Bu artışın yine kiracıdan çıkarılmasından endişe ediliyor.

Haber Merkezi

Yurttaşlar yüksek enflasyon altında ezilirken iktidar sorunu çözmek yerine topu atabileceği yer arıyor. Yanlış politikalarla konut fiyatları ve kiraların ağır artışına karşı kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırı kalkacak gibi görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanmaya başlandığı ilk andan itibaren ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getiren uygulamaya artık gerek olmadığını söyledi. Zaten uygulanmayan yasanın tamamen kalkması yeni sorunları da beraberinde getirebilir. İstanbul’da konut kiralarının bir yılda yüzde 53, iki yılda yüzde 226 arttığına dikkat çekilirken fiyatların dizginlenmesi için daha geniş kapsamlı ve kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor.

İSTANBUL’DA ORTALAMA KİRA 20 BİN LİRA

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından kira artışlarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte yaşanacak sorunlara dikkat çekerek konut krizinin yaşandığı İstanbul’dan çarpıcı veriler paylaştı. Gökce, bugün çalışanlar, emekliler, dar ve orta gelirliler için kiralık konut bulmanın krize dönüştüğüne vurgu yaparak İstanbul’da ortalama konut kirası 19 bin 918 liraya çıktığını açıkladı.

Gökce, beyaz ve mavi yakalı çalışanların da gelirlerinin enflasyon oranında yükselmediğini hatırlatarak konut kiralarında yaşanan artışların çalışanların hayatını zorlaştırdığını vurguladı. Gökce şöyle dedi: “Bugün emekli aylığı asgari ücretin 0.61’i düzeyinde ve İstanbul’da ortalama bir evin kirasına yetmiyor. Piyasa mekanizmasıyla ‘evsiz emekli’ler ve büyük bir sosyal sorunla karşı karşıya kalacağız. İstanbul’da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor. Yabancılara konut satışı da sürüyor. Bu durum vatandaşlarımızın konut erişimini de kısıtlıyor.”

Gökce çözüm önerilerini şöyle anlattı:

• Çok çeşitli sosyal konutlar, konut finansmanı ve üretiminde sorunlara çözüm getiren bir politika anlayışına ihtiyacı var.

• Hükümet yerel yönetimleri dışlamak yerine onların bilgi ve tecrübelerini de alıp konut krizini çözmek için seferberlik başlatmalı.

• İstanbul’da öğrenciler yeterli yurda sahip değil. Barınma hakkının sadece piyasa mekanizmasına bırakılması halinde öğrencilerin ihtiyacı bulunan konut erişimine kavuşması daha da zorlanacak.

VERGİ ARTARSA KİRA DA ARTAR

Bu açıklamaların ardından bir iddia da kira vergilerine ilişkin oldu. Yeni bir vergi düzenlemesinin hazırlandığı buna göre kira vergisinin yüzde 50’den fazla artması planlanıyor. AKP’nin haziran ayı başında TBMM’ye getirmeye hazırlandığı reform taslağına göre, ev sahiplerinin daha düşük Gelir Vergisi ödemelerini sağlayan 33 bin liralık istisna kaldırılıyor. Sözcü’nün haberine göre, ev sahiplerinden, bir yılda elde ettikleri kira gelirinin doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan oranlarda vergi alınacak. Vergi yükünün artmasının ev sahiplerini kirayı daha fazla artıracağına ve sonuçta bunun kiracıyı etkileyeceği görüşü hakim. 30 yıldır emlak işiyle uğraşan Resul Macit, ANKA’ya yaptığı açıklamada “Verginin artması kiracılara yansıyacak. Yine olan gariban kiracılara olacak” dedi. Gayrimenkul Danışmanı Hüseyin Suncul da yüksek olan kiraların daha da yükseleceğini belirtti. Suncul, “Kiracılar zor durumda zaten. 20 metrekarelik dairelerde 3 kişi kalacağız diyenler var. Artık İstanbul’a bu nedenle öğrenci de gelmiyor. Memurlar da kaçıyor" dedi.

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ARABULUCU ÇÖZÜM OLMADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 169 bin 255’i bulurken, bu başvurulardan 87 bin 149’u anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmayan sayısı 62 bin 783 oldu.

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ORTALAMA KONUT KİRASININ EN DÜŞÜK OLDUĞU 5 İLÇE

Sultanbeyli: 13 bin 856 TL

Sultangazi: 12 bin 961 TL

Esenler: 12 bin 741 lira

Esenyurt: 11 bin 765 TL

Arnavutköy: 11 bin 605 lira

ORTALAMA KONUT KİRASININ EN YÜKSEK OLDUĞU 5 İLÇE

Sarıyer: 51 bin 591 TL

Beşiktaş: 41 bin 500 TL

Kadıköy: 31 bin 820 TL

Bakırköy: 30 bin TL

Beykoz: 27 bin 443 TL