Olası büyük Marmara depremi: Prof. Dr. Özel uyardı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara'da deprem performansı düşük binaların hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, "Marmara Bölgesi'ndeki deprem performansı düşük binaların bir an önce hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Özel, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Akademisyenlerin de görüşlerini alarak Kandilli Rasathanesi'nin temel hedeflerine dair, yeni stratejik hedefler ve vizyon çalışması yapacağını söyleyen Özel, rasathanenin, tüm ülkedeki gözlem ve araştırma çalışmalarının yanında Marmara Bölgesi'ne özel olarak odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

Özel, buradaki gözlem altyapısının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve var olan fiber optik kablo altyapılarını kullanarak depremleri kayıt etmeyi sağlayan DAS gibi yeni teknolojilerle çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR"

Özel, Marmara Bölgesi'nde beklenen depreme ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Marmara'da fayın denizde olması ve tarihsel depremlerin ne kadarlık bir segmenti, ne zaman kırdığı konusunda bazı belirsizlikler olması dolayısıyla, bilim adamları arasında da görüşler çeşitleniyor, farklılıklar oluşuyor, tartışmalar devam ediyor. Bu konuda benim görüşüm; ne zaman, nerede kırılacağını ve ne büyüklükte olduğunu söylemek yerine, çeşitli yerlerde olacakmış gibi senaryolar oluşturmak ve olacak depremin zarar verebilirliğini hesaplamak. Bunu da biz, dinamik simülasyonla yapmaktayız. Fay boyunca olası depremin yerini değiştirerek simülasyonlar yaptık ve temel aranan soruları sorduk. Örneğin; nereden başlarsa, hangi segment kırılır? 1894'te Adalar fayı eğer kırıldıysa, onu koyduğumuzda işte bir sonraki deprem Kumburgaz segmentini kırabilir gibi."

Kandilli Rasathanesi olarak depremle ilgili ve Marmara Bölgesi'ndeki şehirleri nasıl etkileyeceğine dair çalışmalar yaptıklarını anlatan Özel, "Çünkü, Marmara Denizi elbette bir deprem bekliyor. Marmara'da bir fay var ve 150 yıl, 350 yıl arasında bir tekrarlanma periyodu var. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Bugünden başlanarak hazırlığın yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerde bina güçlendirme çalışmalarına hız verilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, "İnsan hayatı önemli. Bunu Kahramanmaraş depreminde çok iyi gördük ve aynı zamanda Kahramanmaraş depremi de gösterdi ki, bizim doğayla ilgili hala bilmediğimiz şeyler var. Her segment her zaman aynı şekilde çalışmıyor" dedi.