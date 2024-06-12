Olası İstanbul Depremi, Maltepe'de masaya yatırıldı

Maltepe Belediyesi, olası İstanbul depremi öncesinde, akademisyenleri ve alanında uzman isimleri konferansta bir araya getirdi. Olası İstanbul Depreminin Göç Senaryosu ve Yönetimi Konferansı'nın açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen yaptı. Konferansta Olası İstanbul depreminin çevresel zorunlu göç senaryosu ve yönetimi projesini Dr. Öğr. Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz, 6 Şubat depremleri ışığında deprem sonrası olası göç hareketlerini Doç. Dr. Cemal Salman, olası İstanbul depremi ve kamusal hizmetlerin sürekliliğini Dr. Ayşecan Hazal Ak Yıldırım, İstanbul’da afet odaklı dönüşümünü Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, sunumlarla anlattı.

İstanbul'da Maltepe Belediyesi tarafından Olası İstanbul Depreminin Göç Senaryosu ve Yönetimi Konferansı düzenlendi.

Açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in yaptığı konferansta olası İstanbul depreminin çevresel zorunlu göç senaryosu ve yönetimi projesini Dr. Öğr. Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz, 6 Şubat depremleri ışığında deprem sonrası olası göç hareketlerini Doç. Dr. Cemal Salman, olası İstanbul depremi ve kamusal hizmetlerin sürekliliğini Dr. Ayşecan Hazal Ak Yıldırım, İstanbul’da afet odaklı dönüşümünü Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, sunumlarla anlattı.

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen “Olası İstanbul Depreminin Göç Senaryosu ve Yönetimi” isimli konferans, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya konferansta sunum yapan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra İBB Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, İstanbul’daki birçok belediyenin arama-kurtarma ekipleriyle uzmanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Maltepe Belediyesi, olası İstanbul depremi öncesinde, akademisyenleri ve alanında uzman isimleri konferansta bir araya getirdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan ve konutların dönüşümünde meselenin emsal artışından ziyade konut ve barınma hakkı çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Bugün Maltepe’de emsal artışı yapmadan bina yenilemeye olanak tanıyan seçeneklerimiz de mevcut. Mevcut plan notları bunlara el veriyor. Biz Maltepe Belediyesi olarak, bu konuyu müzakere edip gerekli çalışmaları hayata geçirmekte öncü bir davranış biçimi içine gireceğiz. Başta kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimiz olmak üzere eskimiş ve yıpranmış yapı stoklarının yeniden yapılması konusunda sadece kat karşılığı değil, kooperatifleşme, maliyet artı kar da dâhil olmak üzere farklı yapım süreçlerini de hayata geçireceğiz” dedi.

KÖYMEN’DEN 72 SAAT VURGUSU

Köymen, “Göç senaryosu, olası depremin önemli sonuçlarından yalnızca birisidir. Uzun yıllar ‘Mimarlar Odası’nda görev yapan birisi olarak 1999’dan bugüne yürütülen bütün tartışmaların ve uygulamaların da yakından tanığı oldum. Yapılan bu çalışmaların bir kısmını meslek odalarında görev yaptığımız sürece bizler ele aldık ama birçok kısmına da eleştirilerimiz oldu. Bu süreçte Türkiye’de birçok deprem yaşandı. Büyük yıkımlar meydana geldi. İlk 72 saat konusunda yeterli hazırlığımız maalesef yok ve bu 72 saatin önemi toplum tarafından anlaşılmış değil” diye konuştu.

“MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM BİRLİKTE HAREKET ETMELİ”

Konuşmasında afetlere karşı mücadele etmenin en temel yolunun, merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte bilim insanlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve halkın, bu sürecin bir parçası olmasından geçtiğini belirten Başkan Esin Köymen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda mahalle bazlı afet gönüllüleri eğitimleri için muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir. İlk 72 saatte yapılacak müdahalelerde bunun önemi büyüktür. Diğer bir nokta da afet yönetim döngüsü. Bu döngü 4 basamaktan oluşur. Riskin ve zararların azaltılması çalışması, hazırlık, müdahale, iyileştirme. Ülkemizde afet döngüsünün ilk iki basamağının çalışmadığını hep birlikte gördük. Ama 6 ve 20 Şubat depremlerinden sonra da son iki bölümün de ne yazık ki çalışmadığını hep birlikte deneyimlemiş olduk. Afet yönetim sistemini bir bütün olarak ele almak, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını hem merkezi hem de yerel düzeylerde yeniden yapılandırmak zorundayız ki bunun da örneklerini gördük aslında.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BAŞKA SEÇENEKLER DE MÜMKÜN”

Köymen sözlerini Maltepe’de de gündemde olan emsal artışına değinerek noktalarken, meselenin emsal artışından ziyade konut ve barınma hakkı çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti. Köymen, “Bugün Maltepe’de emsal artışı yapmadan bina yenilemeye olanak tanıyan seçeneklerimiz de mevcut. Mevcut plan notları bunlara el veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 39 ilçemizle ilgili aldığı, özellikle kazanılmış hak olarak tariflenen plan notları bunun için önemlidir. Ayrıca bina yenilemelerinde en çok rastlanılan maliklerin dairelerinin mevcut alanlarının küçülmesine karşı çıkmaları ama yeni yapılan dairelerin sağlamlığı ve can güvenliği söz konusu olduğunda bütün bunların ihmal edilebilecek konular olduğunu ifade etmek isterim. Güçlendirme seçeneğini ne yazık ki hiç konuşmuyoruz ama güçlendirme önemli bir alternatif. Biz Maltepe Belediyesi olarak üzerimize düşenden fazlasını yapmak için kentin bütün bileşenleriyle konuyu müzakere edip gerekli çalışmaları hayata geçirmekte öncü bir davranış biçimi içine gireceğiz. Başta kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimiz olmak üzere eskimiş ve yıpranmış yapı stoklarının yeniden yapılması konusunda sadece kat karşılığı değil, kooperatifleşme, maliyet artı kar da dâhil olmak üzere farklı yapım süreçlerini de hayata geçireceğiz. Düzenlediğimiz toplantının verileri bizlerin çalışmalarına da yol gösterici olacaktır” diye konuştu.

UZMAN İSİMLER, “GÖÇ SENARYOSU” ÇİZDİLER

Köymen’in konuşmasından sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, “İstanbul’da Afet Odaklı Dönüşüm”, Doç. Dr. Sevim Budak, “İstanbul’un Deprem Hazırlığında ve Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü”, Doç. Dr. Cemal Salman, “6-7 Şubat Depremleri Işığında Deprem Sonrası Olası Göç Hareketleri”, Dr. Ayşecan Hazal Ak Yıldırım, “Olası İstanbul Depremi ve Kamusal Hizmetlerin Sürekliliği” ve Dr. Öğretim Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz, “Olası İstanbul Depreminin Çevresel Zorunlu Göç Senaryosu ve Yönetimi Projesi” konularında sunum gerçekleştirdi.