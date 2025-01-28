Olasılık mı ‘mucize’ mi: Aynı bilirkişinin CHP dosyalarına atanma ihtimali hesaplandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün düzenlediği basın toplantısıyla kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik davalara aynı bilirkişinin beş defa atandığını açıkladı.

İstanbul'da 8 bin 806 bilirkişi bulunduğunu, alanı muhasebe olan 1.891 bilirkişi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, söz konusu bilirkişinin neden muhalefete yönelik soruşturmalara atandığını sordu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra "aynı bilirkişinin CHP dosyalarına atanma ihtimali" hesaplandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel internet sitesindeki yazısında, "Hemen Galatasaray’dan bir sınıf arkadaşımı aradım. Sınıfın en zekisi idi ve şimdi de yapay zeka üzerine çalışıyordu. Ona sordum. 'Dur hesaplayayım, sana döneyim' dedi. 15 dakika sonra mesaj attı" dedi.

Fatih Altaylı, şunları yazdı:

"8.806 kişilik bilirkişi listesinden tek bir kişinin, Satılmış Bey’in CHP’li belediyeler hakkında 4 ayrı soruşturmaya birden bilirkişi olma olasılığı 1,66297112E-16 idi. Yani 10 üzeri eksi 16. Satılmış Bey’in diğerindeki, yani 1.891 kişi arasından aynı 4 davaya düşme ihtimali ise 10 üzeri eksi 14’tü. Yani biri neredeyse katrilyonda bir, diğeri ise hemen hemen kentilyonda bir. Arkadaşıma “Bu oran ne anlama gelir” diye sordum. “Olasılık olarak hemen hemen imkansıza denk gelir” dedi. Yani ya Satılmış Bey çok şanslı bir adamdı, bu davalara hep o düşüyordu. Ya da CHP’li belediyeler çok şansızdı, bu davalara hep o düşüyordu. Bu olasılıklarda adaletin A’sı bile yoktu."

GROK: "OLDUKÇA DÜŞÜK BİR OLASILIK"

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de "bilirkişi" ihtimaline ilişkin sosyal medya hesabından paylaştım yaptı.

X'in yapay zekası Grok'a "aynı bilirkişinin CHP dosyalarına atanma ihtimali" soran Gürses, şu yanıtı paylaştı: "Bir kişiye açılan dört ayrı davada aynı bilirkişinin atanma olasılığı yaklaşık olarak 1.627 x 10^-17 veya 0.00000000000000001627'dir. Bu, oldukça düşük bir olasılıktır."