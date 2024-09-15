Olay çıkarıp "Benim 10 tane fabrikam var" diyen yolcu uçaktan indirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına hakaret ve küfür eden, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyleyen yolcu uçaktan indirildi.

THY uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı.

Uçağa binen B.G. isimli yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia ederek bağırmaya başladı. Diğer yolcu ile yan yana oturmayacağını söyleyen B.G., kabin memurlarına hakaret ve küfür etti. İhbar üzerine uçağa gelen polis memurları yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. "Benim 10 tane fabrikam var" diyen şahıs, polislere kendisine dokunamayacaklarını söyledi. Yolcu daha sonra uçaktan indirildi. Uçaktan inen şahıs çevreye rahatsızlık vermeye devam edince para cezası uygulandı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.