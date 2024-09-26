Olay hâlâ aydınlatılamadı

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos’ta kaybolan ve cesedi 18 Eylül’de bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor. Soruşturmada, Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan istenen telefon HTS kayıtlarını içeren analiz raporu ile sinyal baz bilgilerini içeren raporlar savcılığa gönderildi.

Geriye dönük kayıtlar üzerinde yapılan incelemede, HTS kayıtları tutuklanıp cezaevine gönderilen aile bireyleriyle çakışan ve akraba olduğu belirlenen 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların olay günü ve sonrasında tutuklanan 12 kişiden bazılarıyla yoğun HTS kayıtları ve Tavşantepe Köyü'ndeki aynı bazdan sinyal aldıkları belirlenen 4 kişinin jandarma tarafından gözaltına alınıp sorgulandıkları bildirildi.

Cinayetle ilgili sorgulanan bu kişilerin adliyeye sevk edildikleri de belirlendi. Şüpheli sıfatıyla alınan bu kişilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları belirlendi. Bu son gözaltların itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın geçen cuma günü soruşturmayı yürüten savcılara verdiği ek ifade ile 2 gizli tanığın ifadeleri ve HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri Kurumunca savcılığa gönderilmesi sonrasına denk gelmesi ise dikkat çekti.