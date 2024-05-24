Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbiyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal da var.
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.
Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.
İFADE 4 SAAT SÜRDÜ
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. İşlemlerinin ardından 3 isim, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.