Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbiyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal da var.

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Derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşanmıştı / Fotoğraf: AA