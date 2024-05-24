Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler mahkemeye sevk edildi: İsmail Kartal'ın oğlu da var
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbiyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu 3 kişi ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade verecek olanlar arasında İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal da var.
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.
Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.
3 KİŞİ İFADE VERECEK
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verecek.