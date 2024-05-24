Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler mahkemeye sevk edildi: İsmail Kartal'ın oğlu da var

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbiyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu 3 kişi ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade verecek olanlar arasında İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal da var.

Spor 24.05.2024 11:27 Giriş: 24.05.2024 11:27

Güncelleme: 24.05.2024 13:54 Kaynak: DHA

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Derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşanmıştı / Fotoğraf: AA