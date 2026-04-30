Olaylı derbinin hakem raporu belli oldu: ''Ederson, Yasin Kol'a hakaret etmiş''

Süper Lig’de geçtiğimiz cumartesi günü Rams Park’taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran isim kaleci Ederson’du. Kurtarışları ile değil yaptığı eylemlerle.

İlk yarıda hakem Yasin Kol’un kulağına kadar giren ve bir şeyler söyleyen Brezilyalı eldiven, ikinci yarıda penaltı kararı sonrası kaleye geçmekte direnmiş ve sonrasında uyarılara rağmen çift sarıdan atılmıştı.

Atılmasının ardından da (FIFA kokardı olmayan ve İngilizce bilmediği iddia edilen) Yasin Kol’un kulağına bir şeyler söylemişti.

Herkes, kaleci Ederson’un Kol’a ne dediğini merak ederken, Yasin Kol Türkiye Futbol Federasyonu’na derbi raporunu teslim etti.

EN AZ 5 MAÇ CEZA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hakem raporunda, Ederson’un ihraç sonrasında ısrarla sahadan çıkmadığını ve yanına gelerek kulağına iki defa küfür ettiği yazıldı.

Bu durumun Futbol Disiplin Talimatındaki karşılığı 41. Madde’den (Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme) sevkin karşılığı müsabaka görevlilere yönelik olduğunda 3-7 maç arası.

Öte yandan Ederson’un soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurması, koridordaki ışıklı tabelayı kırması da temsilci raporunda yer alıyor.

Yaşanan bu olayın da cezası 36. Madde’ye göre (Sportmenliğe aykırı hareket) 1-3 maç arası. Bir de kırmızı kartın 1 maçlık cezası düşünüldüğünde, Brezilyalı file bekçisinin en az 5 maç ceza alması söz konusu.

Ederson’un derbideki eylemleri ardından kulislerde takımda kalmasının zor olduğu gibi söylemler gelmeye başladı.

Brezilyalı eldiven başka bir kulübe giderse PFDK’den de 5 maç ve üzerinde bir ceza alırsa FIFA’nın “worldwide effect” kararına göre bu cezayı gittiği ülkede çekmesi söz konusu olacak.