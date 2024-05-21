Olaylı derbiyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı: İsmail Kartal'ın oğlu da var

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbiyle ilgili 3 kişi ifadeye çağırıldı. İfadeye çağrılanların arasında İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal da var.

Spor 21.05.2024 15:36 Giriş: 21.05.2024 15:36

Güncelleme: 21.05.2024 15:44 Kaynak: AA

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Derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşanmıştı / Fotoğraf: AA