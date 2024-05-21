Olaylı derbiyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı: İsmail Kartal'ın oğlu da var
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbiyle ilgili 3 kişi ifadeye çağırıldı. İfadeye çağrılanların arasında İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal da var.
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İSMAİL KARTAL'IN OĞLU DA İFADEYE ÇAĞIRILDI
Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı.
İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.