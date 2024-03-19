Olaylı maç: Maskeli saldırgan Almanya’dan gelmiş, Trabzonspor 4 futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda çıkan olayların yankısı sürüyor. Maçın ardından sahaya giren ilk taraftarlardan olan maskeli saldırganın Almanya'dan geldiği belirlenirken Trabzonspor'un Fenerbahçeli 4 futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından çıkan olayların yankıları sürüyor.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre maçın bitmesiyle birlikte sahaya girip Fenerbahçeli futbolculara ilk saldırmaya çalışan taraftarlardan olan ve maske takan saldırganın Almanya'dan maça özel olarak getirildiği ve gece bir otelde kaldığı belirlendi.

ÖZEL İNCELEME EKİBİ GÖNDERİLDİ

Bu arada olayın ardından İçişleri Bakanlığı’nca kente özel bir inceleme ve soruşturma ekibi gönderildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal’ın başkanlığındaki ekipte, spor müsabakalarında alınan güvenlik önlemlerinden sorumlu emniyet birimi olan Güvenlik Dairesi Başkanı Maksut Yüksek de yer aldı.

Şardan'ın haberine göre olaylı maçta görev yapan dört TFF Temsilcisinden ikisinin halen emniyet teşkilatında aktif görev yapan üst düzey emniyet görevlisi olduğu ortaya çıktı.

4 FUTBOLCU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Öte yandan Trabzonspor yönetiminin özel bir dosya hazırlayıp savcılığa vereceği öğrenildi. Trabzonspor'un, olaylara karşı dört Fenerbahçeli futbolcu, Bright Osayi Samuel, Jayden Quinn Oosterwalde, Michy Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.