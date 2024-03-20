Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya girerek futbolculara saldırdığı tespit edilen ve gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Bitiş düdüğünün ardından taraftarların sahaya girerek futbolculara saldırdığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor.

Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında sahaya ilk atlayan maskeli saldırgan H.Ç’nin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı maçla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada 38 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını açıklamıştı.

Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğunu diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söylemişti.