"Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı görevine son verildiği bildirildi.

İsmi eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle anılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Danışmanı ve eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un danışmanlık görevine son verildiği bildirildi. Bu gelişmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Olcay Kılavuz'la ilgili söz konusu gelişmeyi, gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Saymaz, "Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi" ifadelerini kullandı.

Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 28, 2024

BAHÇELİ İLE YERLİKAYA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüşmüştü. Yerlikaya'nın görüşmede, Bakanlığın son bir yıldaki icraatları, 'terörle', çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi vermişti.

Bakan Yerlikaya’nın Bahçeli ziyaretinin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği bildirilmişti.

İSMİ CİNAYETLE ANILIYORDU

Ankara'da Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre; cinayetin ardından Cinayet Büro polisleri, savcılığın talimatı üzerine Demirbaş'ı gözaltına almak istedi. Ancak Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde olduğu tespit edildi. Kılavuz, adresin milletvekili evi olduğunu belirterek gözaltı işlemine karşı çıkmak istedi, ancak polisler ısrarcı olunca MHP'li vekil geri adım attı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın cinayeti birlikte planladığını iddia etmişti. Ayşe Ateş, "Çünkü eşimin bana söylediği şuydu: 'Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Sinan Ateş’in arkadaşı Ömer Zengin, yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen "Olcay Kılavuz’un Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu" söylemişti.

Kılavuz ise, cinayetle ilgili açıklamasında “Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça" demişti.