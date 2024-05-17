Ölçü almak için çıktığı çatıdan düşen reklamcı hayatını kaybetti
Gümüşhane’de tabela ölçüsü almak için çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralanan reklamcı hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesi içerisinde önceki gün, ölçü almak için gittiği iş yerinin 7 metrelik çatısından düşen reklamcı Murat Kartal (28) ağır yaralandı.
İlk müdahalesi Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Trabzon’daki Kaşüstü Hastanesinde tedavi altına alınan Kartal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Nişanlı olduğu ve Ağustos ayında düğün yapacağı öğrenilen Kartal’ın cenazesi Emirler mezarlığında toprağa verilecek.