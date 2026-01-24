Ölçüsüz harcama geleneği: Konak tasarruf dinlemiyor

AKP hükümetleri dönemindeki kamu adına ölçüsüz harcama geleneğini frenlemek amacıyla uygulamaya Mayıs 2024’te uygulamaya konulan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi bir kez daha kağıt üzerinde bırakıldı. İçişleri Bakanlığı eski bakanı Süleyman Soylu'nun, “Yakıştı mı yakıştı” mesajlı sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen hükümet konakları, bütçeyi delik deşik etti.

Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, kamuya üç yıl boyunca yeni bina yapılmamasını öngörse de Türkiye genelinde çok sayıda yeni hükümet konağı inşa edildi. 2026 yılında hayata geçirilecek kamu yatırımları için ayrılan tutarların yer aldığı program, hükümet konaklarının milyarlarca liralık kamu kaynağı yuttuğunu ortaya koydu.

MİLYARLARCA LİRALIK YATIRIM

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Yatırım Programı’na göre, 2016-2025 döneminde inşa edilen hükümet konakları için 3 milyar 372 milyon 887 bin TL harcandı. Hükümet konakları inşaatları için 2026 yılında da milyarlarca liralık harcama yapılacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’na 2026 yılında hükümet konakları için 4 milyar 713 milyon 846 bin TL’lik yatırım ödeneği verildiği belirtildi. Ödeneğin, yapımına 2026 yılında devam edilecek ve yıl içinde yapımına başlanacak toplam 41 hükümet konağı için verildiği bildirildi.

YAKIŞTI MI?

Ekonomik krizin gölgesinde, yüksek maliyetle yaptırılan hükümet konakları, ilk kez Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde tartışmaya açıldı. Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği 2022 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında Süleyman Soylu, yüksek maliyetle yaptırılan konakların fotoğrafının altına, “Yakıştı mı, yakıştı” notunu düştü.