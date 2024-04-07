Old Firm" derbisinde Rangers ile Celtic 3-3 berabere kaldı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan "Old Firm" derbisinde Rangers ile Celtic 3-3 berabere kaldı.

Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen "Old Firm"de, ev sahibi Rangers'ın gollerini 55. dakikada James Tavernier (penaltı), 86. dakikada Abdallah Dipo Sima ve 90+3. dakikada Rabbi Matondo attı.

Celtic'in gollerini ise 1. dakikada Daizen Maeda, 34. dakikada Matthew O'Riley (penaltı) ve 87. dakikada Adam Uche Idah kaydetti.

Bu beraberliğin ardından lider Celtic puanını 75'e, bir maçı eksik ikinci sıradaki Rangers ise 74'e çıkardı.