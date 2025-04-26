Oldenburg'da 21 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepkiler büyüyor

Almanya’nın Oldenburg kentinde 21 yaşındaki Lorenz A.' nın polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Olayın ardından başta Oldenburg kenti olmak üzere Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Hannover, Frankfurt, Bochum, Braunschweig gibi birçok kentte anma etkinlikleri ve gösteriler düzenlendi.

Adalet talebiyle sokaklara çıkan binlerce insan polis şiddetine karşı tepkilerini gösterdiler.

OLAYIN GELİŞİMİ VE DETAYLAR

Görgü tanıkları Lorenz’in gece kulübüne girmek istediğini ve izin verilmediği kulüp önünde birkaç kişi tarafından saldırıya uğradığını ve kendisini bu saldırıdan korunmak amacıyla gaz spreyi ile savunduğu ve polisin gelmesiyle ve kaçmaya çalıştığı ifade ediyorlar.

Mottenstraße’de bulunan diskoteğin kapısında yaşanan olay sonrasında Lorenz polislerin gelmesiyle oradan uzaklaşıyor. Arkasından giden polisler Lorenz’in arkasından ateş açıyor. Polis raporlarına göre, 27 yaşındaki bir polis memuru, Lorenz’e arkasından beş kez ateş ediyor. En az üç kurşun onun sırtına, kalçasında ve başına isabet ediyor. Bir kurşun ise, Lorenz’in uyluğuna isabet ediyor. Lorenz, olaydan kısa bir süre sonra hastaneye kaldırılıyor, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor.

POLİS VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Polis, olay sırasında Lorenz’in tehlikeli bir durum yarattığını ve kendilerini korumak amacıyla ateş açtıklarını savundu. Ancak, olayın ardından yapılan soruşturmada, Lorenz’in polise bıçakla tehditte bulunmadığı ve herhangi bir doğrudan tehlike oluşturmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, olay sırasında polislerin üzerlerindeki beden kameralarını kullanmadığı da belirlendi. Henüz kapsamlı bir resmi açıklama mevcut değil. Ancak soruşturmanın ne kadar bağımsız yürütüldüğü işe tartışma konusu.

TOPLUM VE AİLEDEN GELEN TEPKİLER

Oldenburg’da ve ülke genelinde olay büyük tepki topladı. Lorenz A., genç yaşına rağmen tanınan bir basketbol oyuncusuydu ve geniş bir arkadaş çevresi vardı. Olayın ardından sokaklarda yüzlerce kişi toplandı, mumlar yakıldı ve Lorenz’in fotoğraflarıyla anıldı.

İnsanlar, polisin aşırı güç kullanımında Lorenz’in siyah olması nedeniyle ırkçı motifler olasılığı üzerinde duruyor.

Irkçı motiflerle polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren kişiler Lorenz ile sınırlı değil. 1994 Halim Dener, 1999 Aamir Ageeb, 2001 Achidi John, 2004 Laya-Alama Condé, 2005 Oury Jalloh, 2011 Christy Schwundeck, 2018 Amad Ahmand, 2019 William Tonou-Mbobda, ve 2022 Mouhammed Lamine Dramé polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirenlerin sadece bir bölümü.

Lorenz’in babası. "Lorenz benim tek oğlumdu, sevincimdi", "Öfke, kızgınlık – bunlar bana bir şey kazandırmıyor. Bu da oğlumu geri getirmiyor." 21 yaşındaki genç, marangoz olmak istiyordu. Şimdi, siyah-beyaz fotoğraflar, çiçekler, mumlar ve küçük melekler arasında yer alıyor. Bir arkadaş hatırlıyor: "Her zaman yardımsever ve neşeliydi. Uyuşturucu veya suçla ilgisi yoktu. Buna yürekten inanıyorum." Ama peki, polis müdahalesi nasıl bu kadar şiddetlendi?

Aile ve hak savunucuları, adaletin yerini bulması ve olayın detaylıca araştırılması çağrısında bulunuyorlar.