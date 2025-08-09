Oldubittiye geçit vermeyeceğiz
150 bin işçiyi ilgilendiren MESS grup sözleşmesinde müzakere süreci yaklaşıyor. Binlerce üyesi için hazırlıklarını sürdüren Birleşik Metal-İş’in Genel Başkanı Atar, “Metal işçisin her zorluğu aşmasını bilir” diyor.
Melisa AY
Ülkede üretimin önemli bir kısmını oluşturan metal işkolunda çalışan işçiler ve örgütlü oldukları sendikalar, metal patronları ile yapılacak müzakerelere hazırlanıyor. 2025-2027 yıllarını kapsayan MESS grup toplu iş sözleşmesi (TİS) yaklaşırken metal işçileri taleplerini sıralıyor.
Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarının farklı işyerlerinde çalışanlar adına masaya oturacağı sözleşme, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) üye işyerlerinde toplam 150 bin işçiyi kapsıyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası MESS kapsamındaki 31 işletmede 11 bin işçiyi masada temsil ediyor.
Özel sektörün en büyük sözleşmesi niteliği taşıyan grup sözleşme, hem metal işkolunda hem de başka sektörlerde de emsal kabul ediliyor. Doğrudan 150 bin işçinin, dolaylı olarak milyonlarca çalışanın ücret ve hakları, bu sözleşmenin çizdiği çerçevede şekilleniyor.
Masaya ayrı tekliflerle oturacak sendikalardan Birleşik Metal-İş, grup sözleşme hazırlıklarında 2 ayı tamamladı. Fabrikalarda işçilerden talep toplayan sendika, işçilerin beklentilerini listeliyor. Çalışmaların, eylül ortasında tamamlanması bekleniyor.
Metal işçilerinin, temsilcilerinden beklediği kararlılık, örgütlü oldukları fabrikalarda işverenler ile yakın ilişkiler kurdukları bilinen Türk Metal'i dahi harekete geçirdi. Türk Metal, anketler yoluyla talep topluyor ancak işçilerin beklentisi etkisiz anketler değil, masaya kendi iradelerinin konması.
DERSLER ÇIKARILDI
Geçtiğimiz ay imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP), işçi sınıfında geniş tepki uyandırdı. Yüz binler sefalete mahkûm edilirken yalnızca kamuda değil, özel sektördeki fabrikalarda, atölyelerde, işyerlerinde sözleşmenin yankıları sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş'in işçileri masada terk etmesi, metal işkolunda adeta 'ders' oldu. İşçiler sendikal bürokrasi ile onaylanan, tepeden inme maddelerle hazırlanan sözleşmeleri kabul etmemeye kararlı. AKP'nin KÇP'de ses çıkarmaya hazırlanan işçileri grev yasağı silahıyla baskılamaya çalıştı.
İşçiye sefaleti dayatmaktan geri durmayan metal patronlarının, AKP ile yakın ilişkileri 23 yılda 150 bin metal işçisinin grevlerinin yasaklanmasına yol açtı. Bu işçilerin 147 bininin grev hakkı, MESS'e bağlı patronlar için gasbedildi. Ancak metal işçileri, iktidar-sermaye ilişkisinin dayatmalara geçit vermeyeceklerini kararlı mücadeleleri ile gösterdi. Geçtiğimiz yılın sonunda yine MESS'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi yönetiminin politikalarına uygun sefalet zam oranlarını dayatması, işçilerin üretimden gelen gücünü kullanması ile sonuçlanmıştı. Yaklaşık 2 bin işçi, 9 fabrikada üretimi durdurarak greve çıkmıştı. Metal patronları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmiş, işçilerin anayasal hakları çiğnenerek grevler "milli güvenliği bozucu" oldukları gerekçesiyle yasaklanmıştı. 2 bin işçi, üretim hattına dönmeyi reddederek fiili grevden vazgeçmedi. Metal işçisi, iktidar sermaye zorbalığına karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini gösterdi, inatla sürdürülen grevler kazanım getirdi. Metal işçileri, bu grup sözleşmede de iradelerini koruyarak patronlara boyun eğmeyeceklerini göstermeye hazırlanıyor.
HER TÜRLÜ ZORLUKLA MÜCADELEYE HAZIRIZ
MESS grup toplu iş sözleşmesi (TİS) ile ilgili 34 işletme adına ilk başvurularımızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yaptık, yetki prosedürü devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını bekliyoruz. Grup sözleşme süreci için hazırlıklarımız devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır fabrikalarda bilgilendirme, taslak üzerine görüşleri, talepleri toplama çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki 2 hafta da sözleşmeye dahil olan, örgütlü olduğumuz tüm fabrikalardaki görüşmelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz.
İşçilerin görüş ve taleplerini topladıktan sonra da uzmanlar ve Başkanlar Kurulu ile bu talepleri değerlendirip Türkiye genelinde Grup Sözleşmesi'ne dahil tüm fabrikaların temsilci ve şube yönetimleri ile komisyonlarımızı toplayacağız. TİS teklifimizin nihai şekli de bu toplantılarda çıkan öneriler doğrultusunda şekillenecek. Eylül ayının ortasından itibaren de TİS teklifimizi işveren sendikasına vermiş, kamuoyuna talep ve beklentilerimizi gerekçeleri ile ilan etmiş olacağız. Buradan sonra da müzakerelerde metal işçisinin talepleri için görüşeceğiz.
Yakın zamanda imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü, kamu işçilerinin beklentilerini de, hak ettikleri koşul ve ücretleri de karşılamadı. Ortaya çıkan sonuçtan işçilerin memnun olmadıklarını görüyoruz. ODTÜ işçileri gibi grev örneklerini takip ediyoruz. Bu tablo aslında 2025 Ocak'ta, tüm yılı kapsayacak olan asgari ücret artışının Orta Vadeli Plan doğrultusunda yapılmasıyla başladı. Gerçekleşmiş enflasyonu bile yansıtmayan, ücretleri reel olarak aşağı çeken bir oran çıktı buradan. Ardından işverenler de TİS'lerde aynı dayatmaları sürdürdü. Sendikamızın da MESS'in aynı doğrultuda yaptığı dayatmaları reddeden grevleri vardı. Yasaklamalara ve dayatmalara rağmen metal işçisi burada kazandı.
KÇP de bu dayatmaların gölgesinde geçti, nihayetinde de grev yasaklaması geldi. Anayasal grev hakkına dayanarak sendikalar grev uygulayabilirdi, hayata geçmedi. Biz bu sözleşme için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fabrikalarda dökülen alın terinin karşılığını almak için metal işçilerinin tarihsel bilgi ve deneyimleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Siyasi iktidarın işçi hakları sendikal mücadeleye bakışının ne kadar olumsuz biliyoruz. Sermaye de siyasi iktidardan aldığı destek ve cesaretle işçilerin haklarının gelişmemesi açısından katı durmayı seçiyor. Biz bunlara karşı deneyimliyiz. Metal işçisi ne zorluk olursa olsun aşmasını bilir. Umarız hak edilen yaşam ve çalışma koşullarını vermekte sermaye ketum davranmaz, işçiler sözleşmeden mutlu olur. Biz her durumda mücadeleye hazırız. Metal işçisi, hakları için mücadele edecek irade, kararlılık, tarihsel bilgi ve deneyime sahiptir.