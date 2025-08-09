Oldubittiye geçit vermeyeceğiz

Melisa AY

Ülkede üretimin önemli bir kısmını oluşturan metal işkolunda çalışan işçiler ve örgütlü oldukları sendikalar, metal patronları ile yapılacak müzakerelere hazırlanıyor. 2025-2027 yıllarını kapsayan MESS grup toplu iş sözleşmesi (TİS) yaklaşırken metal işçileri taleplerini sıralıyor.

Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarının farklı işyerlerinde çalışanlar adına masaya oturacağı sözleşme, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) üye işyerlerinde toplam 150 bin işçiyi kapsıyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası MESS kapsamındaki 31 işletmede 11 bin işçiyi masada temsil ediyor.

Özel sektörün en büyük sözleşmesi niteliği taşıyan grup sözleşme, hem metal işkolunda hem de başka sektörlerde de emsal kabul ediliyor. Doğrudan 150 bin işçinin, dolaylı olarak milyonlarca çalışanın ücret ve hakları, bu sözleşmenin çizdiği çerçevede şekilleniyor.

Masaya ayrı tekliflerle oturacak sendikalardan Birleşik Metal-İş, grup sözleşme hazırlıklarında 2 ayı tamamladı. Fabrikalarda işçilerden talep toplayan sendika, işçilerin beklentilerini listeliyor. Çalışmaların, eylül ortasında tamamlanması bekleniyor.

Metal işçilerinin, temsilcilerinden beklediği kararlılık, örgütlü oldukları fabrikalarda işverenler ile yakın ilişkiler kurdukları bilinen Türk Metal'i dahi harekete geçirdi. Türk Metal, anketler yoluyla talep topluyor ancak işçilerin beklentisi etkisiz anketler değil, masaya kendi iradelerinin konması.

DERSLER ÇIKARILDI

Geçtiğimiz ay imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP), işçi sınıfında geniş tepki uyandırdı. Yüz binler sefalete mahkûm edilirken yalnızca kamuda değil, özel sektördeki fabrikalarda, atölyelerde, işyerlerinde sözleşmenin yankıları sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş'in işçileri masada terk etmesi, metal işkolunda adeta 'ders' oldu. İşçiler sendikal bürokrasi ile onaylanan, tepeden inme maddelerle hazırlanan sözleşmeleri kabul etmemeye kararlı. AKP'nin KÇP'de ses çıkarmaya hazırlanan işçileri grev yasağı silahıyla baskılamaya çalıştı.

İşçiye sefaleti dayatmaktan geri durmayan metal patronlarının, AKP ile yakın ilişkileri 23 yılda 150 bin metal işçisinin grevlerinin yasaklanmasına yol açtı. Bu işçilerin 147 bininin grev hakkı, MESS'e bağlı patronlar için gasbedildi. Ancak metal işçileri, iktidar-sermaye ilişkisinin dayatmalara geçit vermeyeceklerini kararlı mücadeleleri ile gösterdi. Geçtiğimiz yılın sonunda yine MESS'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi yönetiminin politikalarına uygun sefalet zam oranlarını dayatması, işçilerin üretimden gelen gücünü kullanması ile sonuçlanmıştı. Yaklaşık 2 bin işçi, 9 fabrikada üretimi durdurarak greve çıkmıştı. Metal patronları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmiş, işçilerin anayasal hakları çiğnenerek grevler "milli güvenliği bozucu" oldukları gerekçesiyle yasaklanmıştı. 2 bin işçi, üretim hattına dönmeyi reddederek fiili grevden vazgeçmedi. Metal işçisi, iktidar sermaye zorbalığına karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini gösterdi, inatla sürdürülen grevler kazanım getirdi. Metal işçileri, bu grup sözleşmede de iradelerini koruyarak patronlara boyun eğmeyeceklerini göstermeye hazırlanıyor.