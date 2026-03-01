Öldüğü iddia edilen Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım: Ali, Zülfikar'ı ile İsrail'e geliyor
İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump tarafından öldüğü iddia edilen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ve ABD'nin öldüğünü iddia ettiği İran'ın dini lideri Ali Hamaney sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Haydar aleyhisselamın adıyla" diye başlayan paylaşımda bir de görsel yer aldı.
Paylaşımda yer alan görselin çevirisi şöyle:
Haydar aleyhisselamın adıyla
De ki Firavun'a; Musa Nil'e doğru geliyor.
Ali ise Zülfikar'ı ile İsrail'e geliyor.
به نام نامی حیدر علیهالسلام pic.twitter.com/n848j6KASq— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026