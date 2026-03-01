Öldüğü iddia edilen Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım: Ali, Zülfikar'ı ile İsrail'e geliyor

İsrail ve ABD'nin öldüğünü iddia ettiği İran'ın dini lideri Ali Hamaney sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Haydar aleyhisselamın adıyla" diye başlayan paylaşımda bir de görsel yer aldı.

Paylaşımda yer alan görselin çevirisi şöyle:

Haydar aleyhisselamın adıyla

De ki Firavun'a; Musa Nil'e doğru geliyor.

Ali ise Zülfikar'ı ile İsrail'e geliyor.