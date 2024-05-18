Öldüren değil, ölen suçluymuş!

Eski AKP’li belediye başkanın yeğeni Osman Sarı’nın, Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne neden olduğu kaza için rapor hazırlandı. Yine ehliyeti olmayan ve hız sınırını aşan Sarı değil hayatını kaybeden Yiğit asli kusurlu gösterildi.

İsmail ARI

Önceki Nizip Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sarı’nın yeğeni Osman Sarı’nın ölümüne neden olduğu Ezgi Alya Yiğit’in davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Ezgi Alya Yiğit’in yeniden “asli kusurlu” olduğu belirtildi.

Antep’te, 12 Nisan 2022 tarihinde Şimal Toprak ile lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in kullandığı scooter’a 17 yaşındaki Osman Sarı’nın kullandığı araç çarptı. Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği ve Şimal Toprak’ın yaralandığı kazaya neden olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın, önceki Nizip Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sarı’nın yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA YOK

Antep’in en işlek caddelerinden biri olan Cemil Sait Barlas Caddesi’nde gerçekleşen olaya ilişkin kamera görüntülerine ulaşılamadı.

Aynı zamanda Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı’nın oğlu olan ve ehliyeti de olmayan Osman Sarı tutuksuz yargılanırken, Ezgi Alya Yiğit’in ailesi ve avukatları bilirkişi raporuna tepki göstermişti.

29 Ocak’taki duruşmada konuşan ve Adli Tıp Kurumu’nun “asli kusurlu” dediği Ezgi Alya Yiğit’in babası Mehmet Yiğit, gelen raporu kabul edemediklerini belirterek, “Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda kızımın aracın altında sürüklenerek öldüğü belirtiliyor. Çarpan kişinin ehliyeti yok, levhaya dikkat etmemiş, hız sınırını aşmış. Bütün bunlar olurken, nasıl oluyor da benim kızım kusurlu oluyor anlamak mümkün değil” demişti.

AYNI RAPORU YOLLADILAR

Bunun üzerine mahkeme Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yeniden bir rapor hazırlattı. Raporun sonuç kısmında, “Dosya içeriğinde daha önceki raporumuzdaki kusur dağılımını etkileyecek tarzda yeni bir veri bulunmadığı anlaşılmakla önceki raporumuzdaki kusur durumlarının aynen geçerli olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, suça sürüklenen çocuk sürücü Osman Sarı'nın tali kusurlu olduğu, scooter’ı kullanan Ezgi Alya Yiğit'in asli kusurlu olduğu ve yolcu İrem Şimal Toprak'ın kusursuz olduğu kanaati bildirilmişti” ifadeleri yer aldı. Yani Adli Tıp Kurumu, önceki raporunda yer alan tespitleri tekrar etti.