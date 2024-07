Öldüren değil, yaşatan taraftayız

Sokak hayvanlarının katledilmesinin yolunu açacak olan yasa tasarısı bugün TBMM’de görüşülecek. Aktivistler bir kez daha ‘‘Tasarıyı geri çekin” dedi. Tasarıya direnen muhalif belediyeler ise sokak hayvanlarının yaşam hakları olduğunu, bu bilinçle hareket etmekten taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Tuğçe ÇELİK

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri öncesi gözler Meclis’te. Yasa teklifinin geri çekilmesi için günlerdir mücadele eden yaşam hakkı savunucuları ülkenin dört bir yanında eylemlerine dün de devam etti. Belediyeler ve veterinerler “Yasa teklifi kabul edilirse, sokak hayvanlarına ‘ötanazi’ adı altında katliam yapmayacağız. Öldüren tarafta deği, yaşatan taraftayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasa teklifinin neden uygulanamayacağını 16 maddede anlattı. İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Çözüm; ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları hayata geçirmektir. Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, ‘bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir, yaklaşımı temel olmalıdır. Sorun yaşanan bölgelere özel olarak eğilmek, Bakanlığın da dahil olduğu altyapı, personel ve kaynak ile kültürümüze, geleneklerimize, canlılığımıza, insanlığımıza yakışan pratik uygulamaları hayata geçirmektir.”

İMKÂNI OLAN SAHİPLENSİN

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BirGün’e yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının yaşam hakları olduğunu ve bunun bilinciyle hareket etmekten bir an bile taviz vermeyeceklerini söyledi. Akın, “Sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı sorumluluklarımın farkındayım. Onların huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için doğayla barışık uygulamaları destekliyorum. Sokak hayvanlarımızın yaşam haklarını engelleyen yasa teklifine ‘Hayır’ diyorum. Öldüren tarafta değil, yaşatan tarafta yer alalım. Devlet eliyle üretim durdurulsun, ticareti yasaklansın. Bizler; belediyeler olarak kısırlaştırır, aşılar ve yerinde yaşatırız” dedi. Akın, 3,5 ayda 270 sokak hayvanını sahiplendirdiklerini belirterek “İmkânı olan herkesi de sokaktaki can dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum” diye konuştu.

İSTİFAYI BİLE GÖZE ALDIK

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Melike Baysal da “Biz ötanaziyi hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz. Birçok meslektaşımız istifayı bile göze aldığını bize sözlü olarak bildirdi” dedi.

Baysal şöyle konuştu: “Bu yasa tasarısıyla sokaktan hayvanları toplamayan, hatta öldürmeyen belediye başkanlarına hapis cezası geldi. Aynı yasa tasarısı diyor ki, sokağa hayvanını bırakan, hayvan sahiplerine de altmış bin lira para cezası vereceğiz. Yani sokağa bırakmanın cezası para cezası, ama sokaktan toplayıp öldürmemenin cezası hapis cezası. Bu yasa tasarısı Meclis’te kabul edildiği günden itibaren bu süreç işletilmeye başlanacak. Yani bu hayvanlar toplandığında, bakılacak yerler olmadığı için zaten öldürülmeleri gündeme gelecek. Öldürülmeleri diyorum çünkü ötanazi bizim gündemimizde yok, biz kısırlaştırmayı savunuyoruz. Ben bu önlüğü giymek için meslek yemini ettim. Bu meslek yemini ‘yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma’ diye başlar. Meslek etiği her zaman kanunun önündedir.”

KADIKÖY’DE YAŞAM ZİNCİRİ YAPILACAK

Yaşam hakkı savunucuları bugün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak, ardından yaşam zinciri oluşturacak. Ankara’da ise dün Milli Egemenlik Parkı’nda bir araya gelen baroların hayvan hakları merkezi başkanları ve üyeleri ile yurttaşlar kanun teklifini protesto etti. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu “Bütün milletvekillerine sesleniyorum, yaşam hakkını savunmak zorundasınız" dedi.