"Öldürenler kadar ölen kadınlar da suçlu" demişti: AKP'li Meclis Üyesi Latif Aydemir istifa etti

Son yıllarda kadın cinayetlerinde yaşanan artışa ilişkin "Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" diyen bulunan AKP'li meclis üyesi Latif Aydemir partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında AKP Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleriyle ilgili "Öldürenler kadar ölenler de suçludur" sözleri büyük tepki çekmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Latif Aydemir, konuşmasının çarpıtıldığını ve kendisine zarar verilmesinin amaçlandığını öne sürdü.

Aydemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi.

Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim."