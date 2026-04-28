“Öldürme” gündemine tepki: Kurul toplantısı iptal edildi!

Meral DANYILDIZ

AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen yasal düzenlemenin ardından İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun kritik bir toplantı yapacağı duyuruldu.

Kurulun, Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde bir araya gelmesi planlandı.

Toplantının gündeminde, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplanması ve bakımevlerinde bulunan hayvanların “ötanazi” adı altında katledileceği gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

Hayvan hakları savunucuları, bu başlıkların yaşam hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

TOPLANTIYA KARŞI ÇAĞRI YAPILDI

Avukatlar ve hayvan hakları örgütleri toplantıya karşı çağrı yaptı. “Orada olacağız” diyerek kamuoyunu kültür merkezi önüne davet eden savunucular, sürecin şeffaf yürütülmesini istedi.

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine toplantının iptal edildiği duyuruldu. Toplantının ne zaman ertelendiği ise açıklanmadı.

İptal kararına rağmen çok sayıda yurttaş ve hak savunucusu kültür merkezi önünde toplandı. “İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük” sloganları atan kalabalık, hayvanlar için adalet talep etti.

Kurulun ilerleyen günlerde yeniden toplanıp toplanmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Süreç belirsizliğini koruyor.

"NE NEFESİM NE UMUDUM VAR"

Eyleme destek veren ve BirGün'e konuşan bir yurttaş, şunları söyledi:

“Tahammülümüz gerçekten kalmadı. Ben aynı zamanda kanser ve kalp hastasıyım. Birçok hastalığım var ve artık yaşayamıyorum. Ne nefesim ne umudum var, her şeyimi kaybettim. Hayvanlara ses olmak için buradayım. Türkiye’nin o kadar derdi varken, ekonomik sıkıntılar varken, yoksulluk almış başını gidiyorken tek dert hayvanlar olmamalı. Sadece gündem yaratmak için sokaktaki canlarımızı topluyorlar. Benim gücüm kalmadı. Hepsini ben kurtaramam ki, benim gücüm yetmez ki…” İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 'ötanazi' gündemiyle toplanma kararını protesto eden yurttaş:



"300 LİRA YOL PARASINI ZOR BULDUM"

Bir başka yurttaş Müjgan Özzen ise şu ifadeleri kullandı:

"O sessiz kullar için buradayken cuma günü madencinin yanındaydım. Öldürülen birsürü kadın, istismara uğrayan çocuk, Belen’deki yaşlı teyze…Ben buraya gelirken 300 lira yol parasını zor buldum. Emekliyim ve bugün kredi kartımın son günü. Onu da ödeyemedim. Ama burada gözümün önünden lüks arabalar geçiyor, vergilerim geçiyor.”

"BÜTÜN HEDEFLERİ CANLILARA YÖNELİK"

Bir başka yurttaş ise şunları söyledi: