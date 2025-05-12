Öldürmeye devam etmek anlamsız

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş üçüncü yılını geride bırakırken silahların susmasına bir adım daha yaklaşıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü İstanbul’da Kiev ile ‘doğrudan görüşmelere’ hazır olduğunu söyledi.

Rus lider, bunu "çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak" ve "uzun vadeli, kalıcı bir barışın yeniden sağlanmasını" sağlamak için teklif ettiğini ekledi. Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda" demişti.

30 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI

Putin’in teklifi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle, Rusya’nın 12 Mayıs’ta başlayacak koşulsuz 30 günlük bir ateşkesi kabul etmesini istemesinden sonra geldi.

Fransa, İngiltere, Almanya ve Polonya liderleri, ateşkes önerilerinin, Trump tarafından desteklendiğini de dile getirmişti. Dört Avrupalı lider, tekliflerini reddederse Putin’e yaptırımları artırmakla tehdit etmişti.

Putin tek taraflı olarak 8 Mayıs gece yarısından 11 Mayıs gece yarısına kadar geçici ateşkes ilan etmişti. Moskova’nın üç günlük tek taraflı ateşkesine rağmen, çatışmaların durmadığı ve Kiev ile Moskova’nın devam eden çatışmalardan birbirlerini sorumlu tuttuğu bildirilmişti.

ZELENSKİ’DEN ŞARTLI EVET

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’da bir görüşmesini kabul etmeden önce 12 Mayıs’ta (bugün) başlamak üzere tam ateşkesin sağlanması şartını koydu.

Zelenski, Putin’in dün sabah saatlerindeki önerisini, “Rusların savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Her savaşın sona ermesinin ilk adımı ateşkestir. Öldürmeye devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya’nın 12 Mayıs’ta başlayacak tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

BÜYÜK HAFTAYA GİRİŞ YAPTIK

Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz de Cuma günü Brüksel’de yaptığı açıklamada Ukrayna’da 30 günlük ateşkes anlaşmasının önümüzdeki iki gün içinde mümkün olduğuna inandığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Putin’in önermesinin ardından "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Büyük bir hafta geliyor” diyerek Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesiyle binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirtti.

Trump, "Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak" değerlendirmesinde bulunarak, Rusya ve Ukrayna ile bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini, bu ülkelerle ticareti geliştirmeye odaklanmak istediklerini kaydetti.

Görüşme adresinin İstanbul olarak belirlenmesinin ardından AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü.