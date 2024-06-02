Öldürmeyeceğiz yaşatacağız!

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan yeni yasa teklifine tepki gösteren binlerce insan İstanbul ve Ankara'daki mitinglerde bir araya gelecek. Mitinglerde ‘öldürmeyelim, yaşatalım’ çağrısı yapılacak.

BirGün EGE

AKP iktidarının sokak hayvanlarının öldürülmesine yönelik yasa teklifine tepkiler sürüyor. Teklifin geri çekilmesini talep eden binlerce insan İzmir ve İstanbul’da biraraya gelecek.

İzmir’de saat 15.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş, İstanbul’da ise saat 13.00’de Yenikapı Meydanı’nda miting gerçekleşecek.

İzmir’deki mitinge çağrı yapan Avukat Bilge Berk, “Sistem kâr etmediği hiçbir varlığı barındırmak istemiyor, bu canlı olsa da.. Nefret kültürü yaratıldı. Ve şu an ki düşman zavallı çocuklarımız sokak kopeklerimiz. En eski ve bize en yakın dostlar” diye konuştu.

“BARINAKLARA KARŞIYIZ”

Avukat Berk şunları dile getirdi: “Sokak hayvanları barınaklara konulacak deniliyor. Barınak eşittir ölüm kampı. Barınakları bilen bilir. Ufacık yerde aç susuz yaşamaya çalışan çocuklar. Zaten bebek köpeklerin yaşama şansı imkânsız. Viral hastalıklar çok. Kesinlikle barınaklara karşıyız. Yıllardır bu sokak canlarıyla beraber yaşadık. Eğer belediyeler kısırlaşma yapar, üretim ve satışa kayıtsız son verilirse popülasyon sorunu çözülecek. Ancak bu işlerine gelmiyor. Oysa ki can sorumluluğu her şeyin üstünde gelmeli. Tarkovsky yaşamın anlamını iyilik ve kötülükte iyilik uğruna mücadelede bulur. Hrant Dink güvercin tedirginliğinde yaşamaktan bahsetmiş ve halka güvenmişti. Biz yaşam hakkı savunucuları kopek tedirginliği yaşıyoruz ama bilinsin ki biz bitti demeden bitmez. Bu yürüyüş tarihe atılmış bir imzadır.”

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara Şubeler de, sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeleri içeren yasa teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Düzenlemenin ‘30 Günde Sahiplenilmeyen Sokak Hayvanlarını Öldürme Kanunu’ olduğunu vurgulayan BES Ankara 2 nolu Şube yöneticisi Hazal Battaloğlu, “Sokak hayvanları ile ilgili sorunları çözmenin yolu, onları öldürmek değil, onların yaşam haklarına saygı göstererek daha sürdürülebilir ve insani politikalar geliştirmektir” dedi.

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CHP rapor hazırlayacak

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, barınaklara ilişkin açıklama yaptı. Çan, ‘‘Biz, yerelde 31 Mart’ta iktidar olan CHP olarak, yeni bir manifesto oluşturmak üzereyiz. Bu manifesto, bütün hayvan barınaklarını gezip, rapor oluşturup, genel merkezimiz tarafından türlerin devamına dönük hayvan canlılığının sürdürülebilmesi için bir sonuç oluşturacağız’’ dedi.