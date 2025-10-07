Öldürüldüğümüz bu sistemi yıkacağız

İstanbul-Fatih’teki surlarda 4 Ekim 2024 tarihinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in, Semih Çelik tarafından katledilmesi üniversite arkadaşları tarafından bir kez daha hatırlatılarak adalet çağrısı yapıldı.

Medipol Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrenciler, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı. Yapılan açıklamada, "Bugün sıra arkadaşımız Ayşenur ve onunla beraber katledilen İkbal için toplandık. İki gencecik kadın canice katledildi, dosyaya takipsizlik verildi. Bir yıl geçti, o günden bugüne 400’den fazla kadın katledildi" denildi.

"6284 düzgün uygulansaydı, İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı birçok kadın hâlâ hayatta olabilirdi" diyen öğrenciler, "Adalet gerçekten olsaydı eğer belki de Ayşenur ve İkbal sıra arkadaşlarıyla okulunda olacaktı. Kadın cinayetlerini durduracağız ve her gün öldürüldüğümüz bu sistemi yıkacağız" ifadelerini kullandı.