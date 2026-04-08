Öldürülen Filistinli gazeteci sayısı 262'ye yükseldi: İsrail, Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah'ı katletti
Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye yükseldi. Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, İsrail'in aracını hedef alması sonucu öldü.
Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, Gazze'de İsrail saldırısında öldürüldü. Wishah'ın aracının hedef alındığı öğrenildi. Wishah'ın ölümüyle Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye yükseldi.
Wishah'ın ölümünü Al Jazeera şöyle duyurdu:
"Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, Gazze Şehirinde aracını hedef alan İsrail saldırısında öldürüldü.
Ölümü, ABD arabuluculuğundaki 'ateşkes' ihlalleri arasında, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye çıkarıyor."
Al Jazeera correspondent Mohammed Wishah was killed in an Israeli strike that targeted his vehicle in Gaza City.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2026
His death brings the number of Palestinian journalists killed since October 2023 to 262, amid violations of the US-brokered “ceasefire.”#JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/W0udnPr7x8