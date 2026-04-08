Öldürülen Filistinli gazeteci sayısı 262'ye yükseldi: İsrail, Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah'ı katletti

Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye yükseldi. Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, İsrail'in aracını hedef alması sonucu öldü.

Dünya
  • 08.04.2026 23:28
  • Güncelleme: 08.04.2026 23:32
Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, Gazze'de İsrail saldırısında öldürüldü. Wishah'ın aracının hedef alındığı öğrenildi. Wishah'ın ölümüyle Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye yükseldi.

Wishah'ın ölümünü Al Jazeera şöyle duyurdu:

"Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, Gazze Şehirinde aracını hedef alan İsrail saldırısında öldürüldü.

Ölümü, ABD arabuluculuğundaki 'ateşkes' ihlalleri arasında, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye çıkarıyor."

